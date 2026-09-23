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Сблъсък на умовете определя териториите в “Игри на волята”

Опозицията при Канарите прави опити да вземе властта в племето

Николай Киров Николай Киров

23 септември 2026, 19:56
Сблъсък на умовете определя териториите в “Игри на волята”
Източник: NOVA

С ериозно логическо препятствие ще застане на пътя на племената към най-желаната локация в екстремната надпревара “Игри на волята” - Резиденцията тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като прекараха тежка и изпълнена с лишения седмица в Изолатора, Ураганите ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от трудната за отбора ситуация. Само добре подредената стратегия и сплотена отборна игра ще им позволят да надвият Вулканите и Канарите. Дали ще успеят?

Източник: NOVA

Преди стъпването си на Арената Червените, Зелените и Сините ще трябва да изберат своите нови капитани. Това ще доведе до остри спорове и напрежение между съплеменниците, а в лагера на Канарите ще се появят и първи признаци за планиран преврат в племето.

Източник: NOVA

Ще се спасят ли Ураганите от Изолатора, как ще се впишат Стиван и Йордан в новите си отбори и кой ще се радва на изобилието на Резиденцията? Не пропускайте да видите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Игри на волята
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