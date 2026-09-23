Четири обвинения за убийството на Павел Христов

Д осъдебното производство за убийството на 40-годишния Павел Христов на екопътека „Невястата“ край Смолян е приключило, съобщи пред БТА окръжният прокурор Недко Симов, който е и наблюдаващ прокурор по делото. Обвиняем по случая е 42-годишният Ненчо Ненчев.

„Това е дело с висок обществен интерес и положихме усилия да го изчистим отвсякъде“, каза Симов. По думите му през последните месеци от страните по производството са постъпили искания за събиране на допълнителни доказателства. Според него разследването е проведено обективно, всестранно и пълно.

Делото е докладвано днес на наблюдаващия прокурор, а срокът за произнасяне е едномесечен. Недко Симов заяви пред БТА, че ще се произнесе преди изтичането на този срок и възнамерява да внесе обвинителен акт в съда.

„Запознал съм се с всички доказателства по делото и смятам, че има достатъчно доказателства за виновността на обвиняемия в извършването на няколко престъпления“, посочи той.

На Ненчев са повдигнати четири обвинения. Първото е за умишлено убийство, извършено с особена жестокост, второто – за опит за отвличане в условията на домашно насилие, третото – за закана за убийство в условията на домашно насилие, а четвъртото е за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, издадена от Софийския районен съд.

Предстои частично да бъде прекратено производството по отношение на използването на технически средства – тракери, за проследяване на движението на автомобилите на убития Павел Христов и приятелката му Десислава Атанасова, която преди това е живяла с Ненчев. Според окръжния прокурор в хода на разследването е установена законодателна празнота, която не позволява да бъде поддържано годно обвинение за това деяние.

„Законът е създал бланкетна норма, която препраща към други норми. В случая, когато става въпрос за използване на технически средства, единствено Конституцията въвежда общи правила“, обясни Симов. Той допълни, че има подобни обвинения, внасяни в съда, които са приключвали с оправдателни решения. По думите му установеният при разследването проблем при първа възможност ще бъде поставен пред органи със законодателна инициатива.

Убийството на Павел Христов е извършено вечерта на 21 септември 2025 г. в района на екопътека „Невястата“. Тялото на 40-годишния мъж от Ямбол е открито на следващата сутрин на около 380 метра от паркинга при параклиса.

Според обвинението Ненчев е нанесъл на Христов 14 прободни рани с нож в областта на лицето, главата, гръдния кош и крайниците. С жертвата по време на нападението е била жена, която е бивша партньорка на обвиняемия. Тя е била напръскана с лютив спрей и са ѝ били поставени белезници, но е успяла да избяга и да се укрие в гората.

След престъплението Ненчев беше обявен за общодържавно издирване . Той беше открит и задържан вечерта на 23 септември в района на горска хижа край Чепеларе.