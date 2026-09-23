Осъдиха Харви Уайнстийн на 15 години затвор за сексуално посегателство

Б ившият холивудски продуцент Харви Уайнстийн беше осъден на 15 години затвор за сексуално посегателство срещу бившата асистентка в продукция Мириам Хейли през 2006 г.

През 2020 г. Уайнстийн получи 23-годишна присъда по същия случай, но през 2024 г. тя беше отменена при обжалване.

Признаха за виновен Харви Уайнстийн за сексуално посегателство

След нов съдебен процес в Ню Йорк през 2025 г. съдебните заседатели отново го признаха за виновен.

Обвиненията срещу продуцента бяха сред основните събития, дали тласък на движението #MeToo в Холивуд.

74-годишният Уайнстийн вече е излежал повече от шест години, докато делото му преминаваше отново и отново през наказателната съдебна система. Хейли разказа за нападението по време на двата съдебни процеса.

Потвърдиха присъдата на Харви Уайнстийн за 23 години затвор

Преди заседанието на съда днес прокурорът от Манхатън обяви, че ще поиска 20 години затвор, което би задържало продуцента зад решетките поне до края на 80-те му години.

Адвокатите на Уайнстийн посочиха каква присъда ще поискат. Той отрича да е изнасилил или нападнал сексуално когото и да било. Сега, след произнасянето на присъдата, той може пак да обжалва.