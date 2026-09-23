Пшеница от България спасява Виетнам от войната в Черно море

Б ългарска пшеница, натоварена в Бургас, се превърна в алтернатива за виетнамска мелничарска компания, след като войната между Русия и Украйна наруши традиционните доставки на зърно от Черноморския регион, предава „Блумбърг“ в анализ за задълбочаващите се проблеми с глобалните доставки на пшеница.

Ту Вуонг, главен изпълнителен директор на Golden Wheat в Хошимин, предварително е осигурил четири партиди пшеница, добита в района на Черно море. Количествата са представлявали около една пета от годишните нужди на компанията. След ескалацията на бойните действия обаче част от договорените доставки са пропаднали и Вуонг е бил принуден спешно да търси заместители.

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Две от липсващите пратки са били заменени с българска пшеница. Компанията е успяла да пренасочи два кораба към зърно, натоварено в Бургас. Вуонг е следял постоянно движението на корабите, притеснен дали товарите ще успеят да преминат безопасно през Черно море, а след това и през Червено море.

Българското зърно се оказва особено важно за компанията в момент, когато доставките от Русия и Украйна са сериозно ограничени. Двете държави осигуряват повече от една четвърт от световната търговия с пшеница, а атаките срещу пристанища, зърнени терминали, силози и плавателни съдове затрудняват износа. Според оценка на SovEcon износът на пшеница от Русия и Украйна през юли-септември се очаква да бъде приблизително наполовина спрямо същия период на предходната година.

На фона на проблемите купувачите по света започват да търсят алтернативни доставчици. Сред тях са Франция, Румъния, Аржентина, балтийските държави и Австралия. В същото време транспортът от други региони е по-скъп, а ограниченията по различните маршрути затрудняват бързото заместване на черноморските доставки.

България също се оказва част от тези алтернативни маршрути. Освен че българска пшеница вече е натоварена в Бургас за Виетнам, крайбрежните маршрути през България и Румъния се използват все по-активно за извозване на украинска земеделска продукция. Тези направления обаче започват да се натоварват заради пренасочването на корабите от основните украински пристанища.

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Проблемите в Черно море вече се отразяват и на цените. Пшеницата е достигнала най-високото си равнище от три години, а според „Блумбърг“ натискът върху пазара може да се засили, тъй като редица държави увеличават покупките си, докато новата реколта в Южното полукълбо все още не е прибрана.

За Golden Wheat българските доставки се оказват жизненоважни в момент на силна несигурност. Едната пратка вече е преминала през Аденския залив, докато съдбата на друга все още зависи от ситуацията в Черно море. Междувременно компанията е била принудена да купува и американска пшеница, но на значително по-висока цена.