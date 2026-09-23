Българин беше хванат с 3 кг кокаин и 11 кг канабис в Румъния

Б ългарски гражданин на 51 години беше заловен в южния румънски окръг Долж с 3 килограма кокаин и 11 килограма канабис в багажника на автомобила му, съобщава "Аджерпрес".

Мъжът е бил задържан от прокурорите на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) за международен и вътрешен трафик на рискови и високорискови наркотици.

Българин е задържан с килограм кокаин в Сърбия

"Обвиняемият беше заловен в окръг Долж в момент на притежание и транспортиране на над 3 килограма кокаин (високорисков наркотик) и около 11 килограма канабис (рисков наркотик), разпределени в 84 торбички. Наркотичните вещества бяха открити в тайно отделение в багажника", се посочва в съобщение на DIICOT.

По-късно днес българският гражданин ще се яви пред Букурещкия съд, който ще разгледа предложението на прокурорите за задържането му в ареста за 30 дни.