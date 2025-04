Доналд Тръмп-младши пристигна в България, отказа среща с медиите (ВИДЕО)

Д оналд Тръмп-младши, най-големият син на 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп, пристигна в България за участие в частно бизнес събитие, организирано от международната платформа за криптовалути Nexo.

Той кацна на правителствения терминал на летище „Васил Левски“ - София.

Форумът, озаглавен "Бизнес визията на Тръмп 2025", ще се проведе в София, като събитието е със затворен достъп и само с официално потвърдени персонални покани.

На събитието, организирано от Nexo, всички журналисти бяха помолени да напуснат залата, защото „Тръмп-младши не бил в настроение за снимки“.

Още при кацането си в София синът на стопанина на Белия дом е отказал присъствието на медии на летището и е заявил, че няма да слезе от самолета, докато всички медии не го напуснат.

Nexo, която е домакин на събитието, е в правен спор с България за над 3 милиарда долара в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове към Световната банка. Причината за съдебния иск е започнатото, а впоследствие прекратено българско производство за организирана престъпна група, свързано с финансови операции, които според компанията не са били осъществявани на територията на страната.

Тръмп-младши пристига в София от Унгария, където се срещна с външния министър Петер Сиярто. След визитата си в България той ще продължи обиколката си със срещи в Сърбия и Румъния. Все още не е обявено дали по време на престоя си в София той ще проведе срещи с представители на българската политическа сцена.

Освен Доналд Тръмп-младши, във форума ще участва и израелската министърка на иновациите, науката и технологиите Гила Гамлиел. Тя ще представи стратегическата визия на Израел като водеща иновативна сила на глобално ниво.

Кой е Доналд Тръмп-младши?

Доналд Джон Тръмп-младши е роден на 31 декември 1977 г. в Ню Йорк. Той е най-голямото дете на Доналд Тръмп и неговата първа съпруга Ивана Тръмп. Завършил е престижния Университет на Пенсилвания, специалност икономика в Уортън скуул — същото учебно заведение, в което е учил и баща му.

След дипломирането си, Доналд Тръмп-младши се включва активно в семейния бизнес Trump Organization, където заема ръководни позиции, включително като изпълнителен вицепрезидент. Той участва в редица ключови проекти в областта на недвижимите имоти в САЩ и чужбина.

По време на президентската кампания на Доналд Тръмп през 2016 г., Доналд Тръмп-младши е един от най-активните му застъпници и кампанийни говорители. Той е известен с консервативните си възгледи, силната си подкрепа за Втората поправка на американската конституция (правото на притежание на оръжие) и критичната си риторика срещу основните американски медии.

Любопитни факти за Доналд Тръмп-младши включват страстта му към лова и природата, както и авторството му на книги като "Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us", която се превърна в бестселър в САЩ.

Той е баща на пет деца и има активно присъствие в социалните мрежи, където често коментира политическите събития в страната.

Посещението му в България се разглежда като част от по-широка международна обиколка, чрез която той популяризира икономическите и политическите идеи, свързани с визията на семейство Тръмп за бъдещето.