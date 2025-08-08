България

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито

8 август 2025, 06:36
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Огън в гората на Шуменското плато

Нов пожар между Момино и Елена в Хасковско

Deepfake измама с лицето на Ани Салич – NOVA

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Д нес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще стихва. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

Издирват тялото на 18-годишен, удавил се край плаж

Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

8 август: Честит рожден на легендата Роджър Федерер

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Могат ли котките да бъдат синоптици

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

Преди 1 ден
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 23 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 23 часа

Последни новини

Пенсиите в евро: Автоматично превалутиране и закръгляне нагоре

България Преди 31 минути

В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута

Как да разпознаем фалшивото евро

С влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите банкноти у нас

Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

България Преди 1 час

Пламна и Шуменското плато

Защо Тръмп наказа Швейцария?

Свят Преди 1 час

Швейцарската президентка Карин Келер-Зутер така и не успя да договори по-добри търговски условия за страната си

Имен ден днес празнуват хората, с хубавите имена...

България Преди 1 час

На 8 август Църквата почита трима светци, вижте кои са те:

,

Хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Вертолетът се е ударил в далекопроводи

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

Технологии Преди 2 часа

OpenAI описва новия алгоритъм като най-важната стъпка досега

Ново развитие за изчезналия милионер в Мраморно море

Свят Преди 8 часа

Капитан на товарен кораб е задържан от турските власти

Съдът във Варна отказаха екстрадицията на руски гражданин

България Преди 9 часа

Съдебният състав посочи, че са налице абсолютните основания за отказ за предаването на лицето, тъй като в Русия не са гарантирани правата му

Петима сръбски туристи бяха ранени при експлозия в Солун

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия дълбоко разтревожи туристите и жителите на популярния курорт

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Имаме намерение да го направим

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир

Свят Преди 11 часа

Камбоджанският премиер Хун Манет е изпратил официално писмо с номинацията до Норвежкия Нобелов комитет

Ето какво е предложил Тръмп на Путин чрез Уиткоф

Свят Преди 12 часа

Съветник на украинския президент Володимир Зеленски изрази съмнения в информацията

Израел ще достави на Египет газ за 35 млрд. долара

Свят Преди 13 часа

Сделката ще увеличи общия обем на доставяния газ на Египет до 130 милиарда кубически метра

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Изпълнителният директор на Intel е в сериозен конфликт на интереси

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 14 часа

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

