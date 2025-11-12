Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

България

12 ноември 2025, 15:47
Д етето, пострадало при инцидент с трамвай, е в противошокова зала на болница „Пирогов“. Това съобщиха от лечебното заведение. Извършват се множество прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев"

По-рано днес от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София. От дирекцията допълниха, че детето е било на колело.

При инцидента момичето е било придружавано от възрастен, каза на брифинг в общината зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев. По думите му на път за "Пирогов" детето е било контактно. Ватманката е била в шок, оказана й е помощ, каза още Чаушев. 

Трамвай блъсна момиче на колело на ул. "Граф Игнатиев"
10 снимки
трамвай граф игнатиев
трамвай граф игнатиев
трамвай граф игнатиев
трамвай граф игнатиев
Източник: БТА, Лилия Йорданова, Десислава Пеева    
Трамвайна катастрофа Пострадало дете Момиче блъснато от трамвай Болница Пирогов Улица Граф Игнатиев София Дете на колело Ватман в шок Виктор Чаушев Пътен инцидент
