Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)

М омиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

От дирекцията допълниха, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място. Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", казаха от лечебното заведение. Извършват се необходимите прегледи и изследвания на детето.