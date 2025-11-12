България

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)

По непотвърдена информация цялата улица е отцепена

Обновена преди 27 минути / 12 ноември 2025, 14:11
Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)
Източник: БГНЕС

М омиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" в София днес, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

От дирекцията допълниха, че момичето е било на колело. По първоначална информация детето е добре, било е прегледано на място, където все още има полицейски екипи.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13:35 ч., а в 13:40 линейката е била на място. Медицинският екип е установил, че пострадалото около 10-годишно момиче вече е транспортирано до лечебно заведение. Екипът е оказал на място помощ на ватмана – жена на 51 г., на която е предложена хоспитализация, но тя е отказала. 

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", казаха от лечебното заведение. Извършват се необходимите прегледи и изследвания на детето.

Източник: БТА, Марин Колев    
