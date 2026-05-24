Денят на буквите: Какви послания отправиха държавници и политици по повод 24 май

24 май 2026, 09:40
Източник: БГНЕС

П о случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност държавници и политици отправиха своите поздрави към българския народ.

Министърът на образованието Георги Вълчев поздрави всички учители, преподаватели, учени, творци, ученици и студенти. "На 24 май България празнува най-светлия си празник - на словото, на знанието и на духа. Това е ден, в който отдаваме почит към делото на светите братя Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и на книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие", се казва в приветствието на образователния министър.

Министърът на културата Евтим Милошев определи 24 май като един от най-светлите български празници - символ на духовност, просвета и културна идентичност с дълга история. По думите му празникът обединява просветата, изкуството и таланта. Министърът подчерта, че културата и образованието трябва да вървят ръка за ръка и да достигат до всички деца, включително и извън големите градове. Според него културните инициативи трябва да бъдат част от училищния живот не само чрез традиционните часове, но и чрез извънкласни форми.

"Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник! Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание. Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ", призова лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Нека знанието и познанието бъдат наши пътеводители за по-доброто бъдеще на нашата Родина", призова лидерът на ДПС Делян Пеевски. "Честит празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И днес великото дело на братята Кирил и Методий за утвърждаване на славянската култура като част от европейската носи българския образ и дух. И всички заедно изказваме своята признателност към съвременните просветители, учители, преподаватели, дейци на културата, творци, хората, носещи пламъка на знанието тези, които със силата на думите и писмеността  вдъхновяват и формират светоусещане и мироглед".

"24 май е денят, в който България празнува своя език, своята памет и своята идентичност. Честит празник", написаха във Facebook от "Продължаваме Промяната".

"Честит 24 май, българи! Нека не забравяме, "че и ний сме дали нещо на света - на вси славяни книга да четат"!", написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи. 

