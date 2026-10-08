Демерджиев представи данни за полетите на Пеевски, той отрече твърденията

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В ътрешният министър Иван Демерджиев представи в парламента данни за плащанията по полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и за връзки между дружества, участвали в обществени поръчки за мантинели, и компанията, която е закупила и оперирала самолета, използван за полетите.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Темата беше част от изслушването на Демерджиев в Народното събрание относно данни за порочни практики при обществени поръчки за мантинели и информация за евентуално насочване на средства, платени по такива договори, за финансиране на полети на Пеевски.

Над 5 млн. евро за 36 полета

По думите на Демерджиев в документацията, получена от „Хипериън авиейшън“ по искане на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), не фигурират плащания, получени лично от Пеевски за полети в периода от 1 януари 2023 г. до 15 юни 2026 г.

Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър“ ЕАД. Става въпрос за 36 банкови превода на обща стойност 5 083 800 евро.

Демерджиев посочи, че през 2023 г. са извършени 18 полета, а през 2024 г. - още 18.

Министърът заяви още, че едни и същи лица фигурират като действителни собственици в „Спектрум еър“ ЕАД, закупило самолета, използван за полетите на Пеевски.

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Данни за обществени поръчки за мантинели

Демерджиев представи и информация за обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ от първата половина на 2022 г.

Поръчката е била разделена на шест обособени позиции за различни географски райони. По думите на министъра всички позиции са спечелени от четири структури, които имат връзки помежду си и заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.

Сред посочените дружества са „Юпитер 05“ АД, ДЗЗД „Безопасност Запад“, ДЗЗД „ОСП - север“ и ДЗЗД „ОСП - североизток“.

Първоначалната стойност на договорите е 253 848 403 лева, а впоследствие чрез анекси е увеличена до 414 817 140 лева.

„Имаме данни, че това са свързани дружества, което ясно личи при анализ на собствеността“, заяви Демерджиев.

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Посочени бяха договори за заеми

Вътрешният министър посочи и три договора за заем, които според него показват връзки между „Спектрум еър“ и дружества, свързани с компании, участвали в поръчките за мантинели.

Първият е за 37 млн. лева и е сключен на 21 септември 2020 г. между „Спектрум еър“ и „Ин 3“, което е еднолична собственост на Георги Самуилов.

На 24 септември 2020 г. е сключен договор за заем с Общинска банка за 12 млн. лева. Третият договор е от 10 август 2020 г. между „Спектрум еър“ и „Сън Яхтинг“ ЕООД и е на стойност 600 000 долара. По думите на Демерджиев дружеството е собственост на Гаро Мамасян.

Министърът посочи, че Мамасян дълго време е бил вписан в Търговския регистър като действителен собственик на дружеството, закупило и оперирало самолета за полетите на Пеевски.

По думите му Мамасян е бил част и от „КМВ системи за пътна сигурност“ ООД, което участва в ДЗЗД „Безопасност - запад“ - едно от дружествата, спечелили обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

Демерджиев посочи още връзка между „КМВ - системи за пътна сигурност“ и ДЗЗД „ОСП - север“, чийто управител е Георги Гетов.

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Пеевски: „Пълно фиаско“

След изслушването Делян Пеевски отхвърли твърденията на Демерджиев.

„Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин“, заяви Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той определи представянето на Демерджиев като „изцяло несъстоятелно“ и заяви, че министърът не е показал нищо.

„Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи“, каза лидерът на ДПС.

Пеевски отправи и остри критики към вътрешния министър, като заяви, че от него са били представени „лъжи“.