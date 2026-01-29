Съдът търси видеозаписи от момента на убийството на Пейо Пеев

КНСБ пресметна: 1562 лева (799 евро) месечно са необходими за издръжка на един работещ

С офийският градски съд прие заключенията на вещите лица по три експертизи, едната - химическа, по делото за убийството на Пейо Пеев и постанови проверка за наличността на записите от камера, която е заснела момента, в който се твърди, че е извършено престъплението.

Сестрата на убития Пейо Пеев: Страх ни е Габриела да не посегне на децата

Подсъдими за убийството са Габриела Славова и майка ѝ Красимира Трифонова. През януари 2024 г., градският съд пусна под домашен арест Пеева, а остави в ареста Трифонова.

Причината за смъртта на Пеев е удушаване, съобщиха разследващите тогава и казаха, че автомобилът с тялото на убития е бил открит опожарен в гориста местност, в района на Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

През януари 2026 г. Софийският градски съд не уважи искането на прокуратурата за изменяне на мярката за неотклонение ,,домашен арест" с по-тежката - ,,задържане под стража", за Габриела Славова.