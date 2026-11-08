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От икономически реформатор до арестант: Как се стигна до свалянето на президента на Парагвай

Фалитът на дигиталната банка „Уено“ и блокираните сметки на милиони граждани привлякоха народното недоволство, оттеглянето на управляващата партия и доведоха до светкавичен импийчмънт и задържане на държавния глава

8 ноември 2026, 20:03
От икономически реформатор до арестант: Как се стигна до свалянето на президента на Парагвай
Източник: БТА

О ставката на президента на Парагвай Сантяго Пеня, последвана от отстраняването му чрез импийчмънт и задържането му под стража, сложи край на политическата кариера на държавния глава, дошъл на власт с обещания за модернизация на страната и привличане на чуждестранни инвестиции, пише в. "Паис". Причина за внезапното му сваляне от власт стана финансовият скандал свързан с дигиталната банка "Уено" (Ueno), чието затваряне остави милиони клиенти без достъп до спестяванията им и постави под съмнение управлението на публичните средства и независимостта на финансовия надзор. Скандалът се превърна в най-тежката политическа криза в Парагвай от години, след като обвиненията срещу Пеня доведоха до оттегляне на подкрепата за него от собствената му партия. 

Непосредственият повод за кризата беше намесата на Централната банка на Парагвай в дейността на "Уено" на 3 ноември, посочва "Дойче Веле". Регулаторът установи, че показателят за платежоспособност на финансовата институция е паднал под половината от изисквания минимум, което доведе до започване на процедура по ликвидация. Мобилното приложение, картовите плащания и преводите бяха спрени, а клоновете на банката затвориха. Така близо 2,94 милиона клиенти – около 60 процента от пълнолетното население на страната – загубиха достъп до сметките си. 

Случаят придоби особено голямо обществено значение заради мащаба на средствата, държани в банката, отбелязва "Дойче Веле". Към октомври "Уено" е управлявала депозити на публичния сектор на стойност около 800 милиона долара – приблизително една четвърт от общия обем на депозитите ѝ. Сред тях са били средства на държавни структури и оператори на големите парагвайски водноелектрически централи. Банката е обслужвала и плащания, свързани с пенсионната система, а Институтът за социално осигуряване, който управлява пенсионни и здравни фондове на голяма част от работещите в страната, е държал в нея около 355 милиона долара – приблизително 9 процента от инвестициите си. 

Последиците бързо се разпространиха извън финансовия сектор, коментира Асошиейтед Прес. Хиляди вложители, пенсионери, работници и студенти излязоха на протести в столицата Асунсион с искане да получат парите си и да бъде потърсена отговорност за банковия срив. Недоволството се засили и заради опасенията, че кризата може да засегне пенсионните и здравните фондове. Протестите прераснаха в сблъсъци с полицията, а служители на "Уено" и други свързани с банката компании също демонстрираха заради неизплатени заплати и обезщетения. 

Скандалът се превърна в пряка заплаха за президента заради неговите финансови връзки с компанията "Групо Васкес" (Grupo Vázquez), към която принадлежи холдингът собственик на "Уено", посочва "Дойче Веле". Пеня е притежавал акции в компанията майка на банката, но продал дела си през април 2025 г. – близо две години след встъпването си в длъжност. Депутатите, поискали отстраняването му, също така посочиха, че той е получил от "Уено" два заема и го обвиниха в неправомерна лична облага. Самият Пеня отрече да е извършил нещо нередно. 

Особено сериозни бяха въпросите около действията на държавните институции и надзора върху банката, отбелязва "Дойче Веле". Пеня назначава Карлос Карвальо за управител на Централната банка през 2023 г., въпреки че преди това Карвальо е бил служител в структура, свързана с "Групо Васкес". Според обвиненията срещу Пеня регулаторът е одобрил преобразуването на финансовата компания "Уено" в банка само 83 дни след назначаването на Карвальо. Това поражда съмнения дали надзорният орган е действал достатъчно независимо и дали е бил осигурен безпристрастен контрол върху финансовата институция. Карвальо подаде оставка, а впоследствие също бе включен в разследването. 

Тези обстоятелства придобиха допълнителна тежест заради ролята на държавния Институт за социално осигуряване, коментира "Дойче Веле". В обвиненията срещу Пеня се твърди, че той е оказвал неправомерно влияние върху института и е осигурявал преференциално отношение към банката. Въпросът не е само дали президентът е имал личен финансов интерес, а и дали публични средства са били насочвани към частна институция без достатъчен контрол.

Пеня бързо загуби подкрепата на важни политически играчи, които разполагат със сериозно влияние в управляващата консервативна партия "Колорадо" (Partido Colorado), пише "Паис". Сред тях е бившият президент Орасио Картес, който ръководи партията и е смятан за ключова фигура в политическата система на страната. Картес се дистанцира от Пеня и подкрепи процедурата по импийчмънт, опитвайки се да отдели съдбата на президента от тази на политическата организация, която го доведе на власт. 

Това разцепление в редиците на управляващите беше решаващо, защото "Колорадо" разполага със силни позиции в парламента и като цяло доминира парагвайската политика от възстановяването на демокрацията през 1989 г., посочва "Паис". Пеня беше смятан за технократ и икономист, който може да даде по-модерен образ на партията и да привлече инвестиции. Обаче след като скандалът започна да застрашава репутацията на цялата формация, нейното ръководство предпочете да се дистанцира от президента. Според испанското издание партийното ръководство първоначално е предпочитало Пеня да подаде оставка, което би позволило по-бърза смяна на държавния глава и запазване на контрола върху изпълнителната власт. 

На 5 ноември, под натиска на протестите и след оттеглянето на подкрепата от управляващата партия, Пеня обяви, че подава оставка, посочва ЕФЕ. Във видеопослание той обясни, че решението му е продиктувано от необходимостта да бъдат запазени стабилността на страната, общественият мир и демократичните институции. Президентът изрази надежда, че средствата на вложителите ще бъдат възстановени и заяви, че ще защитава невинността си по обвиненията срещу него. 

Конгресът на страната обаче не прие оставката и продължи процедурата по импийчмънт, отбелязва АП. Това имаше важно юридическо значение: според парагвайската конституция бившите президенти получават място в Сената и имунитет, докато отстраняването чрез импийчмънт лишава държавния глава от тази защита. Депутатите от опозицията настояха Пеня да бъде подведен под отговорност, вместо да напусне поста по собствено желание. На 6 ноември Камарата на депутатите одобри обвинението срещу Пеня, а Сенатът го отстрани с единодушно решение на присъстващите 44 сенатори, включително представители на управляващата партия. 

След отстраняването на президента вицепрезидентът Педро Алиана положи клетва като държавен глава и се очаква да довърши мандата до август 2028 година, посочва АП. Смяната на президента обаче не сложи край на кризата. На 7 ноември прокуратурата повдигна срещу Пеня обвинения, свързани с предполагаема злоупотреба с доверие и управление с цел лична облага. Съдът разпореди той да бъде задържан в рамките на разследването, а бившият управител на Централната банка Карлос Карвальо също стана обект на наказателно производство. Пеня отрича да е извършил престъпление, а вината му предстои да бъде установена от съда. 

Свалянето от власт на Пеня разкри противоречие между образа на международната сцена, който той се опитваше да изгради за Парагвай, и проблемите в управлението на страната, пише "Паис". Като президент той представяше държавата като привлекателна дестинация за инвестиции, изтъквайки макроикономическата стабилност, данъчните стимули и изобилието от възобновяема електроенергия. Получаването на инвестиционен кредитен рейтинг беше сред основните му политически успехи. Сега обаче скандалът около "Уено" постави под въпрос именно доверието в институциите, финансовия надзор и прозрачността в отношенията между държавата и частния бизнес. 

"Колорадо" ще се опита да ограничи политическите щети, като представи отстраняването на Пеня като начин за възстановяване на доверието, без да поставя под съмнение стабилността на собственото си управление, коментира изданието. Това обаче може да се окаже трудно, ако разследването установи, че представители на държавната власт са подпомагали разрастването на "Уено" или са пренебрегвали рисковете за публичните средства. Въпросът вече не е само кой ще управлява страната до 2028 г., а дали институциите ще успеят да изяснят отговорността за кризата, или оставката на Пеня ще се окаже единствено начин управляващата партия да се дистанцира от един компрометиран лидер, заключава "Паис". 

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
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