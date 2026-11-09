14 загинали при пожар в сграда в Китай, десетки са ранени

Н ай-малко 14 души загинаха, а десетки бяха ранени при пожар във висока сграда в Северен Китай. Огънят избухнал в неделя следобед в град Тайюен, административен център на провинция Шанси, съобщи китайската държавна новинарска агенция „Синхуа“, цитирана от световните агенции.

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Пожарът възникнал около 16:59 ч. местно време в сградата Haosheng International Apartment, разположена в централната част на града. Пламъците били потушени около 19:00 ч., а спасителните операции приключили към 20:30 ч.

Първоначално властите съобщиха, че 38 души са откарани в болница, като петима от тях са били починали. До понеделник сутринта броят на загиналите нараснал до 14.

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Според информация на Reuters, позоваваща се на китайските държавни медии, към понеделник следобед 25 души продължават да бъдат настанени в болница, девет от тях са в тежко състояние.

Местните власти съобщиха, че се полагат всички усилия за лечението на пострадалите. Започнало е разследване за установяване на причините за пожара.

Сградата е била със смесено предназначение

По информация на South China Morning Post в сградата са се намирали жилища, хотел и центрове за обучение на деца. Комплексът е разположен в оживена част на Тайюен, в близост до болници, училища и търговски обекти.

Засега властите не са обявили откъде е тръгнал огънят и какво го е причинило.

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Пожарът е поредният смъртоносен инцидент в Китай, свързан със сгради. След опустошителния пожар в жилищни небостъргачи в Хонконг през ноември миналата година, при който загинаха 168 души, китайските власти започнаха национална кампания за проверки на пожарната безопасност във високи сгради.