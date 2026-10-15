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Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално

Премиерът на Северна Македония заяви, че властите разследват напускането на страната от младата жена и обвини България, че превръща случая в политически въпрос

15 октомври 2026, 14:52
Мицкоски с нови обвинения: Ива Михайлова е напуснала Северна Македония нелегално
Християн Мицкоски   
Източник: БГНЕС
  • Мицкоски твърди, че Ива Михайлова е напуснала нелегално Северна Македония и разследването продължава.
  • Михайлова е обявена за международно издирване по дело за катастрофа със загинал.
  • Тя и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали през официален граничен пункт към България.

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Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат, заяви премиерът на страната Християн Мицкоски.

„Абсолютно невярно е това, което българските медии излъчиха, че заедно с адвоката й (Николай Димитров) са преминали през официален граничен пункт и че са били поздравени. Това е лъжа. Второ, последния път, когато сме регистрирали, и това е потвърдено от българска страна, че адвокатът е влязъл (в Северна Македония е) на 28 септември.  И това, което твърди, не е вярно“, заяви Мицкоски, на пресконференция за представянето на нова инвестиция в компания в Битоля.

По думите му МВР в Северна Македония вече осъществява разследване за начина, по който Ива Михайлова е напуснала Северна Македония. Както баща й, който е в България, а в Северна Македония има произнесена присъда, така и Ива Михайлова,” която трябва да докаже невинността си“, „рано или късно ще отговарят”.

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„Ако някой смята, че е осигурил известна защита по начин, който се опитва да наруши междусъседските отношения между двете държави (...) Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политически мускули, а не разбира щетата, която сама си нанася в международен план, но това е тяхно решение. Те избраха такава политика. Съжалявам, че вместо да върнат тук (в Северна Македония) законно осъдено лице, за да излежи присъдата си, те правят от него звезда. Съжалявам, че едно младо момиче, което по-голямата част от живота и образованието си е получило в родината си (Северна) Македония, е решило да се представи така, както днес се представя пред нашия източен съсед. Гледам македонската общественост в очите и ви казвам: рано или късно и двамата (Ива Михайлова и баща й) ще се изправят пред правосъдието”, заяви Мицкоски.

По думите му начинът, по който опозицията в Северна Македония определя напускането на страната като нещо „договорено под масата” с България, е с цел това да повлияе на рейтинга на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

„Ако е така, ако е било уговорено, искаме да ги върнат и нея, и родителя ѝ. Да ги доведат днес и да видят дали е било уговорено или не. Гледам ви в очите и ви казвам: рано или късно - а това, което съм казал, съм го направил - и баща й и тя ще отговарят. Ако смятат, че ще си играят по този начин, се лъжат”, заяви Мицкоски.

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Срещу 23-годишната Ива Михайлова  в Кочани, Република Северна Македония, се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

В понеделник сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през граничен пункт, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано, а съдът в Кочани вчера прие промяна на мярката й за неотклонение на "задържане под стража" за 30 дни и тя беше обявена за международно издирване. 

Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, който от години живее в България, има присъда за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел, за която твърди, че не е справедлива, че е бил обвинен в пране на пари с цел да му бъде отнет бизнесът, че е прекарал четири години в затвор, а след това е бил освободен, тъй като прокуратурата не е успяла да намери доказателства по делото, след което е бил обвинен за друго престъпление и е осъден в съдебен процес без неговото присъствие и по думите му - без доказателства.

Източник: БТА, Маринела Величкова    
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