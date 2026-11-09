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Човекът от 2256 г., който разби Уолстрийт: Как една таблоидна измислица измами целия свят

Как една абсурдна шега от американски таблоид успя да измами световните медии? Вижте любопитната история на Андрю Карлсин - „инвеститорът от бъдещето“, който никога не е съществувал

9 ноември 2026, 06:46
Човекът от 2256 г., който разби Уолстрийт: Как една таблоидна измислица измами целия свят
Източник: iStock

В началото на 2003 г. по света гръмва сензационна новина: борсовият брокер от Уолстрийт Андрю Карлсин е успял да завърти скромната сума от 800 долара в космическите 350 милиона долара само за две седмици. Когато е арестуван от федералните власти по подозрение в търговия с вътрешна информация, той прави шокиращо признание - че е пътешественик във времето от 2256 година.

Историята звучи като сценарий за научнофантастичен филм и всъщност точно това е. Тя е пълна измислица, зачената в американския таблоид Weekly World News. Въпреки това, благодарение на копирането в интернет и препечатването без проверка, тя бързо намира място в реномирани световни медии, радиостанции и милиони електронни пощи.

Откъде тръгва фалшивата новина?

Пътеката на тази фалшива новина е добре документирана от сайта за проверка на факти Snopes. Оригиналната статия е написана от Чад Култген и е публикувана във Weekly World News на 25 февруари 2003 г., а малко по-късно, на 19 март, е препечатана в портала Yahoo.

Таблоидът, известен със своите абсурдни заглавия (като истории за получовек-полуприлеп на име Bat Boy), представя материала в напълно сериозен тон, сякаш става въпрос за официален полицейски бюлетин. Според „източници от Комисията по ценните книжа и борсите“ (SEC), 44-годишният Карлсин е правил само печеливши сделки, които „просто не могат да бъдат чист късмет“.

С разпространението на историята детайлите започват да набъбват. В публикации от април 2003 г. в британския Edinburgh Evening News се твърди, че след четиричасово видеоразпитване в ФБР, Карлсин обяснил как просто е знаел кои акции ще скочат, добавяйки: „Беше прекалено изкушаващо... Планирах да изглежда естествено, да губя тук-там, за да не изглежда перфектно, но се увлякох“.

Като капак, в статията се твърдяло, че преди декември 2002 г. няма никакви следи за съществуването на този човек (което идеално пасва на пристигането му от бъдещето). В замяна на снизхождение и връщане в машината на времето, той уж предложил на властите списък с исторически факти, включително къде се крие Осама бин Ладен и лек срещу СПИН.

Как таблоидна шега става водеща новина?

Ключовият момент за разпространението на фалшивата новина е нейното появяване в секцията за новини и светски любопитни факти на Yahoo. Текстът не съдържа предупреждение, че става въпрос за хумористичен материал или таблоиден измислен текст.

Оттам той е поделен буквално дума по дума от издания като The Mirror, Accountancy Age и десетки вестници от Япония до Германия и Австралия. Търсачките отчитат бум на запитванията, а форумите се пълнят с въпроси от потребители, които се чудят как да се свържат с „героя“.

Експертите отбелязват колко лесно се разпространява дезинформацията в ранните години на масовия интернет: достатъчно е нещо да се появи на някой сайт и потребителите бързо да започнат да го препращат, без да проверяват източника.

Какво казват истинските институции?

Когато репортерите се свързват с американските власти, отговорът е категоричен:

  • ФБР: Говорителят на федералните служби заявява пред Edinburgh Evening News: „Съмнявам се в истинността на историята... Идея за пътешественик във времето все още не е стигала до централата на ФБР.“
  • SEC (Комисия по ценните книжа и борсите): Оттам са още по-остри: „Тази история е чиста фантазия. В нея няма нищо вярно.“

Въпреки категоричния отказ на институциите да потвърдят каквото и да било, таблоидът пуска „продължение“, според което тайнствен благодетел платил 1 милион долара гаранция за Карлсин, след което той изчезнал безследно (разбира се, обратно в 2256 година).

Защо историята продължава да вълнува хората?

Легендата за Андрю Карлсин остава жив пример за това как една шега може да се отдели от източника си в интернет и да се превърне в „абсолютна истина“ в очите на хиляди читатели. Самият таблоид Weekly World News затваря печатната си версия през 2007 г., но неговият измислен борсов играч от бъдещето надживява хартията и до днес периодично се появява из мрежата като „доказателство“, че пътуването във времето съществува.

Източник: Historic Mysteries    
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