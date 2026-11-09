Урсула фон дер Лайен пристига в Румъния, утре ще е във Варна за среща с Радев

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес, 9 ноември, в Румъния като част от дипломатическа обиколка в Черноморския регион. В Букурещ тя ще проведе срещи с румънския президент Никушор Дан и министър-председателя Лука Никулеску. Във вторник, 10 ноември, Фон дер Лайен ще посети и България.

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В 15:30 ч. местно и българско време председателят на Европейската комисия ще бъде приета от президента Никушор Дан в президентския дворец „Котрочени“ в Букурещ. Предвидени са разговор на четири очи и среща в разширен формат.

В рамките на посещението си в румънската столица Фон дер Лайен ще разговаря и с премиера Лука Никулеску.

Визитата се провежда на фона на нарастващото напрежение в Черноморския регион и зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби. Очаква се сигурността в Черно море и защитата на морските транспортни маршрути да бъдат сред основните теми на разговорите.

В дневния ред са включени още европейската отбрана и сигурност, енергетиката, конкурентоспособността на Европейския съюз и бъдещият многогодишен бюджет на Общността за периода 2028–2034 г.

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След Румъния - България и Турция

Обиколката на Урсула фон дер Лайен ще продължи утре, 10 ноември, във Варна. Там тя ще се срещне с българския министър-председател Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Българската визита също е свързана с въпросите на сигурността в Черноморския регион, както и с необходимостта от защита на морските транспортни маршрути.

На 11 ноември председателят на Европейската комисия ще посети турския град Анталия, където ще участва в конференцията на ООН за климатичните промени COP31.

Фон дер Лайен е разговаряла със Зеленски преди посещението си в България, Румъния и Турция

Междувременно председателят на Европейската комисия съобщи, че в навечерието на посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски.

"Разговорът беше ползотворен", отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.

"Започвам днес посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността нарастват, нападенията зачестяват, а невинни хора губят живота си", посочва Фон дер Лайен.

"В Румъния и България ще се срещна с ръководители, за да обсъдим обстановката на място и как Европа може да засили своя отговор", допълва тя.

"Преди посещението имах ползотворен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за неговия призив за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура. Обсъдихме също усилията за постигане на мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, в които ЕС ще участва заедно с нашите партньори", се добавя в изявлението на председателя на ЕК.