Седмицата започва с дъжд и мъгли, но предстои обрат във времето

П рез нощта от запад облачността се увеличи и вплътни. В отделни западни райони преваля слаб дъжд. Минималните температури в понеделник ще бъдат между -1° и 4°, в София - около 1°.

В понеделник ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 9°. През нощта срещу вторник валежната зона ще се премести на изток. Атмосферното налягане ще се понижи, но ще сотане по-високо от средното за месеца.

В планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, но облачността бързо ще се увеличи и вплътни. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за понеделник, 9 ноември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 10 мин. и залязва в 17 ч. и 10 мин. Продължителност на деня: 10 ч. Луната в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 16 ч. и 48 мин. Фаза на Луната: новолуние.

Времето във вторник и сряда

Във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността ще се разкъсва, над много райони временно и ще намалява. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от юг. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 10° и 15°.

В сряда облачността ще е предимно значителна, вероятността за валежи е по-малка, все пак не е изключено на отделни места да превали съвсем слаб дъжд. Вятърът ще остане от юг и затоплянето ще продължи.