Убийството на Дани Мозер: 25 години без отговори и борбата на едно семейство за справедливост

Д вадесет и пет години след бруталното убийство на 27-годишния Дани Мозер в Милс, Уайоминг, случаят остава неразгадан, оставяйки семейството му в търсене на отговори. Усилията на дъщеря му, която сега е по-възрастна от баща си, превърнаха семейната трагедия в лична мисия за справедливост.

В ранните часове на 20 октомври 2001 г. полицай от Милс открива Дани Мозер да лежи в локва кръв на паркинга пред ролковата пързалка Wagon Wheel. Той е бил сам, в безсъзнание и с тежки наранявания. Според Райън Кокс, командир в Уайомингското бюро за криминални разследвания (DCI), цитиран от NBC News, Мозер е страдал от „катастрофални наранявания, включително тежка травма на главата, черепа и торса“.

Дани е откаран в медицинския център в Уайоминг, където е поставен на животоподдържащи системи, но два дни по-късно умира. Съдебният лекар на окръг Натрона определя, че смъртта му е убийство в резултат на тежка травма на главата от тъп предмет. За семейството му новината идва като шок, който бързо се превръща в объркване, докато се опитват да разберат с кого е бил и защо се е озовал в тази ситуация.

Последните часове и пъзелът на разследването

Разследващите успяват да сглобят хронология на последните часове на Дани. Според съобщение до медиите на полицията в Милс от декември 2001 г., предоставено на Dateline от DCI, Дани е участвал в словесен спор в салон „Сандбар“ в Каспър между 19:00 ч. и полунощ. По-късно, между полунощ и 00:45 ч., той е имал друг словесен спор с приятел в „Кетълманс Клъб“.

Записите от камерите за видеонаблюдение показват, че Дани напуска „Кетълманс Клъб“ сам, макар че точното време не е уточнено. Клубът се намира на по-малко от миля от ролковата пързалка, където тялото му е открито в 1:04 ч. сутринта. Близо до тялото му са намерени портфейлът и чековата му книжка, а в джобовете му е имало пари в брой. Това кара разследващите още в началото да изключат въоръжения грабеж като основен мотив, обяснява командир Кокс.

Първоначалните данни от местопрестъплението сочат, че Дани е участвал във физическа саморазправа с неизвестни лица и може би се е опитвал да избяга, когато е бил ударен от превозно средство, се посочва в съобщението на полицията в Милс. Месец след смъртта му, специалната група за разследване на убийства идентифицира двама души, издирвани за разпит, описани като „Джон Доу #1 и Джон Доу #2“. Смята се, че те са наблюдавали жертвата и са напуснали заведението веднага след него, но изображенията от камерите са с лошо качество.

Едно неразгадано наследство: Гласът на семейството

За дъщеря му Лорън Мозер, която е била едва на 4 години по време на убийството, спомените за баща ѝ идват от снимки и разкази. „Повече скърбя за това, което е можело да бъде или което съм загубила“, казва тя. Въпреки че не го помни, тя е наследила неговия характер. Сестрата на Дани, Джейми Хейглър, го описва като техен най-добър приятел, с когото са израснали сред природата, споделяйки любовта на майка си към кучетата.

Семейството признава, че Дани е бил човек, който не отстъпва, особено когато е пил. „Беше висок 10 фута и брониран“, казва Джейми, но Лорън добавя с усмивка, че в действителност баща ѝ е бил висок едва 160 см и тежал 45 килограма. Тази негова черта може да е допринесла за фаталните събития през онази нощ.

Разследването днес: Между технологичния напредък и защитата на информацията

През 2013 г. случаят е поет от Уайомингското бюро за криминални разследвания (DCI) по искане на полицията в Милс. Разследващите продължават да вярват, че в събитията, довели до смъртта на Дани, са замесени няколко души. Въпреки че са разглеждани множество лица и следи, досега не са посочени публично конкретни заподозрени.

Надеждата сега е в напредъка на криминалистичните технологии. „През годините веществени доказателства са били изпращани за съвременна криминалистична и ДНК обработка“, пише командир Кокс. Той добавя, че макар последните лабораторни тестове все още да не са дали конкретните резултати, на които са се надявали, биологичните и физическите доказателства остават запазени за бъдещи анализи.

Междувременно Лорън е превърнала семейната трагедия в своя мисия. Тя учи наказателно правосъдие с надеждата да отвори собствена частна детективска агенция. „Ако не поддържам случая актуален, той просто ще бъде забравен“, казва тя. Семейството изразява разочарование от липсата на информация от властите, но командир Кокс обяснява, че защитата на определени данни е от решаващо значение за запазване целостта на разследването и за изграждането на „непробиваемо дело за съда“.

Докато чака справедливост, Лорън поддържа паметта за баща си жива. Тя е кръстила собствената си дъщеря Дани в негова чест. „Тя знае всичко за своя дядо Дани“, казва Лорън. Семейството продължава да живее с надеждата, че някой ден отговорните за смъртта на Дани Мозер ще бъдат изправени пред съда. Властите призовават всеки, който има информация по случая, да се свърже с Уайомингското бюро за криминални разследвания.