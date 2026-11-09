Военни колони с техника ще се придвижват по пътищата в страната през следващите дни

Л ичен състав и военна техника от формирования на Сухопътните войски ще се придвижват от 9 до 14 ноември по републиканската пътна и железопътна инфраструктура. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Военни формирования тръгват по републиканската пътна мрежа

Придвижването е след участието на военните формирования в тактическото учение „Пирински страж 26“, проведено на учебен полигон „Корен“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Военна полиция.

Военни колони на път: Турски сили се насочват към „Ново село“ за учение на НАТО

Учебният полигон „Корен“ е предназначен за провеждане на тактически учения, учения с бойни стрелби и занятия по специална подготовка. В него могат да участват формирования, части и съединения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, както поотделно, така и съвместно.

На територията на полигона са провеждани редица национални и международни учения. През 2024 г. той отбеляза 60 години от създаването си, съобщават от Областната администрация в Хасково.