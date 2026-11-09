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Дънки, тениски и пластмаса на червения килим: Каква ще е темата на Met Gala 2027

Институтът по костюми към „Метрополитън“ ще посвети следващата си изложба на модата във всекидневието

9 ноември 2026, 06:38
Дънки, тениски и пластмаса на червения килим: Каква ще е темата на Met Gala 2027
Източник: Getty Images

Ню Йорк – Институтът по костюми към музея „Метрополитън“ обяви новата тема за своето най-бляскаво събитие, Met Gala, за 2027 г., насочвайки фокуса към поетиката на всекидневното облекло. Тази промяна идва след като планираната изложба, посветена на противоречивия дизайнер Джон Галиано, беше отменена поради остра обществена реакция.

Новата тема, озаглавена „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“ (необикновено: модата и поетиката на всекидневието), ще изследва как дизайнерите преосмислят и превръщат познати дрехи като дънки, бели тениски и якета, както и обикновени материали като хартия и пластмаса, във висша мода. Това съобщиха от музея, като информацията беше отразена от медии като Vogue и ABC News.

Отмениха спорната тема на Met Gala 2027 с Джон Галиано

  • Отмяната, която разтърси модния свят

Решението за смяна на темата идва само месец след като музеят „Метрополитън“ и британският моден дизайнер Джон Галиано се отказаха от плановете за ретроспективна изложба на неговото творчество. Първоначално обявената изложба предизвика вълна от критики заради антисемитските и расистки коментари на Галиано от 2011 г., които доведоха до уволнението му от Christian Dior и осъдителна присъда във Франция, както припомня The Independent. Натискът от страна на дарители на музея, обществени личности и еврейската общност се оказа решаващ.

Един от най-изявените критици беше председателят на градския съвет на Ню Йорк, Джули Менин, дъщеря на оцеляла от Холокоста. Тя изтъкна, че датата на гала вечерта през 2027 г. би съвпаднала с Деня за възпоменание на Холокоста, което би направило събитието „просто неприемливо“. В свое изявление след отмяната, Галиано призна, че една изложба в негова чест „би била болезнена за някои“ и заяви, че поема пълна отговорност за думите си в миналото.

  • „Нямах план Б“: Предизвикателството пред кураторите

Главният куратор на Института по костюми, Андрю Болтън, призна в интервюта, че не е имал резервен план след отмяната на изложбата на Галиано. „Нямах план Б, честно казано“, споделя той пред The Independent. Според източници, цитирани от Page Six, по първоначалната изложба, наречена „Хоризонти“, вече е била свършена значителна работа, а темите обикновено се финализират година по-рано.

Болтън обяснява, че новата идея му е хрумнала, докато е работил по миналогодишната изложба и е искал новият проект да бъде „също толкова предизвикателен, провокативен и красив, колкото би била една изложба на Джон“, а не просто заместител. „Всекидневните дрехи носят необикновено количество смисъл“, казва Болтън, цитиран от Vogue. „Имаме любима тениска, имаме любими дънки и ги носим, докато буквално не се разпаднат. И тези значения се развиват чрез носенето.“

  • Реакции и бъдещи планове

Ана Уинтур, глобален редакционен директор на Vogue и дългогодишен поддръжник на Галиано, която ръководи Met Gala, определи решението на дизайнера да се оттегли като „много смело“ и „правилното решение“. В изявление, публикувано в Instagram и цитирано от New York Post, Галиано пише: „Не искам дебатът около мен да поставя музея „Метрополитън“ в трудна позиция или да отвлича вниманието от забележителната работа на Института по костюми“.

Изложбата „extraORDINARY“ ще бъде открита с традиционната Met Gala, която се провежда в първия понеделник на май и служи като основно средство за набиране на средства за Института по костюми. Дрес кодът на вечерта, както и звездните водещи, ще бъдат обявени на по-късна дата. Събитието остава едно от най-значимите и фотографирани в модния календар, привличайки знаменитости от света на развлекателния бизнес, спорта и политиката.

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