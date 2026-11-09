Експерти предупреждават за тревожна тенденция сред младите пътешественици

Почти половината от анкетираните американски пътешественици признават, че са поемали рискове по време на пътуване, а 28% са го правили заради по-добра снимка или видео.

Експерти смятат, че социалните мрежи усилват стремежа към внимание и престиж, като превръщат екстремните преживявания в начин за изграждане на личен образ.

Изследователите предупреждават, че проучването не доказва, че поколението Z е по-безразсъдно, и препоръчват по-добри мерки за безопасност на туристическите места.

Почти половината от американските пътешественици, участвали в ново проучване, признават, че по време на пътуване са „преминавали границата на онова, което са смятали за безопасно“. Повече от една трета от представителите на поколението Z са поемали риск, за да заснемат снимка или видео, показват резултатите от изследването, предоставено ексклузивно на Newsweek .

На въпроса защо младите пътешественици може да са по-склонни да рискуват заради съдържание в социалните мрежи, поведенческият учен и социален психолог Джордан Бриджър обясни пред Newsweek, че „камерата на телефона превръща всяка гледна точка в сцена пред публика от връстници“.

По думите му „репутационната отплата“ от впечатляващ кадър е по-голяма за младите пътешественици, а „платформите възнаграждават драматичните кадри, така че те действат по-скоро като табло за резултати, отколкото като първопричина“.

Експертът по пътувания и създател на съдържание Габи Бекфорд управлява групата Young Travelers Network във Facebook, общност с над 10 000 пътешественици от поколението Z. Тя заяви пред Newsweek, че „една рискова снимка или видео може да донесе на младия пътешественик внимание, престиж и възможности по начин, който рядко се наблюдава при по-възрастните“. По думите ѝ представителите на поколението Z прекарват повече време онлайн от всяко друго поколение.

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Новото проучване идва след няколко инцидента през последните месеци, при които туристи загинаха или бяха ранени, докато посещаваха живописни места.

През август 20-годишен младеж загина, докато позирал за снимки в забранена за достъп зона на върха на водопада Силвър Фолс, висок 54 метра, в едноименния щатски парк в Орегон.

През септември туристка на около 30 години, по данни на местните власти, паднала от площадка за наблюдение на туристически обект в Дубровник, Хърватия. Според съобщенията тя получила наранявания на главата и ръцете.

Проучването е проведено от Climbing Kilimanjaro, танзанийска компания, специализирана в организирането на изкачвания на връх Килиманджаро с водачи, сафари в Танзания и почивки на плажовете на Занзибар.

Изследването обхваща 1013 пълнолетни американци и разглежда как социалните мрежи влияят върху пътуванията, за които мечтаят, които планират и които действително предприемат. Анализирани са също ключови думи и хаштагове към близо 24 000 от най-популярните публикации за изкачвания в YouTube, Instagram и TikTok.

Средната възраст на участниците е 40 години. Най-голям дял заемат милениалите 50%, следвани от поколението X с 24%, поколението Z с 21% и бейби бумърите с 5%.

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Защо поколението Z може да е по-склонно да рискува заради социалните мрежи

Коментирайки резултата, според който 28% от участниците са поемали физически риск, за да направят по-добра снимка или видео, Бриджър заяви пред Newsweek: „Бих тълкувал това по-скоро като ефект от присъствието на публика, който предхожда социалните мрежи с много години, отколкото като доказателство, че те правят пътешествениците безразсъдни.“

Той посочи, че добре познато лабораторно изследване е установило, че присъствието на връстници увеличава склонността към рисковани решения при тийнейджърите и младите възрастни, но не и при пълнолетните хора в по-зряла възраст. Става дума за изследване, публикувано през юли 2005 г. в списание Developmental Psychology.

В него се посочва, че „подрастващите са по-склонни към рисково поведение и вземане на рисковани решения от възрастните и че влиянието на връстниците играе важна роля за обяснението на рисковото поведение през юношеството“.

Бекфорд, която ръководи групата Young Travelers Network във Facebook, принадлежи към т.нар. поколение „зиленали“, хора, родени в края на милениалското поколение и началото на поколението Z.

Тя се съгласява с Бриджър и заявява пред Newsweek: „Не смятам, че социалните мрежи са причината за това, а по-скоро усилват вече съществуваща тенденция. Младите хора са склонни да поемат повече рискове във всички сфери на живота, включително по отношение на парите и кариерата си. Пътуванията не правят изключение, но социалните мрежи значително увеличават потенциалната отплата за тези рискове.“

Според Бриджър особено показателен е фактът, че 71% от участниците са били вдъхновени да предприемат физически натоварващо пътуване, но само 17% действително са резервирали такова.

Той обясни: „Повечето хора само си представят изкачването, а малцината, които поемат риска, са онези, чиято публика вече е налице. Затова решението за туристическите дестинации е в организацията на пространството, а не в предупрежденията: по-добре е мястото за снимки да бъде разположено зад предпазен парапет, вместо просто да се постави табела.“

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Поколението Z не е непременно „по-безразсъдно“

Паромита Пейн, доцент по глобални медийни изследвания в Университета на Невада в Рино, заяви пред Newsweek, че макар проучването на Climbing Kilimanjaro да установява възрастови различия в съобщаваното от участниците рисково поведение, то „не доказва какво ги причинява“.

Тя отбеляза, че значение може да имат и различията в използването на платформите, опита от пътуванията и видовете дейности, с които се занимават анкетираните.

Шайлендра Пратап Джейн е професор по маркетинг и международен бизнес във Фостърското училище по бизнес към Университета на Вашингтон. Научните му интереси са свързани с потребителската психология, брандинга, убеждаването, социалните мрежи и инфлуенсър маркетинга.

Пред Newsweek Джейн заяви: „Бих бил предпазлив към обяснението, че поколението Z просто е по-безразсъдно“, като отбеляза, че проучването „не доказва това“.

Вместо това той обръща внимание на факта, че младите потребители са израснали в среда, в която преживяването и документирането му все повече се преплитат.

„За човек, дълбоко потопен в социалните мрежи, снимката или видеото не са непременно нещо второстепенно спрямо преживяването. Те могат да се превърнат в част от самото преживяване. Изкачването е едновременно нещо, което правя, нещо, което документирам, и средство, чрез което показвам кой съм. Това е особено силно изразено при предизвикателните пътувания“, обясни той.

Изкачването на Килиманджаро, преходите в Патагония или преодоляването на труден планински маршрут могат да демонстрират смелост, физическа подготовка, приключенски дух, постоянство и дори идентичност, посочва Джейн.

Според него подобно съдържание не просто казва „бях тук“, а може да предава и посланието „това съм аз“. Инфлуенсърите могат допълнително да засилят този процес.

Вуми Кихауле, основател на Tanzania Safaris и експерт по пътуванията, специализиран в Източна Африка, включително в организирането на изкачвания на Килиманджаро с водачи, също споделя това мнение.

„Това е поколение, което е израснало не само със социалните мрежи, но и със създаването на съдържание за тях. За много млади пътешественици документирането на пътуванията и дори споделянето на преживяванията в реално време са ключова част от самото пътуване“, заяви той пред Newsweek.

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По-широката картина зад цифрите

Джейн е съавтор на мащабен метаанализ за ефективността на инфлуенсърите в социалните мрежи, публикуван през май 2025 г. в Journal of the Academy of Marketing Science. Изследването установява, че инфлуенсърите могат значително да повлияят както върху ангажираността на потребителите, така и върху намеренията им за покупка.

„Нашето изследване показва, че инфлуенсърите са особено ефективни в генерирането на ангажираност, отчасти благодарение на своята достоверност и привлекателност“, заяви професорът.

„В сферата на пътуванията инфлуенсърите не просто препоръчват дестинации. Те могат косвено да задават модел за това как трябва да бъдат преживявани тези места, къде да застанете, какво да снимате, кои дейности са важни и как трябва да изглежда едно „изключително“ пътуване“, обясни той.

По думите на Джейн по-голямата история зад тези цифри е свързана с факта, че „социалните мрежи вече не са просто канал за комуникация, чрез който пътешествениците разказват на другите къде са били“.

„Все по-често те помагат да се определи кои преживявания си заслужават и какво според самите пътешественици трябва да направят, за да бъде преживяването им достойно за споделяне“, каза той.

Повтарящото се излагане на риск и други опасения

Джейн предупреди, че туристическият сектор трябва да бъде „сериозно обезпокоен“ от резултатите на новото проучване. Той посочи, че 37% от представителите на поколението Z са поемали физически риск, за да направят по-добра снимка или видео, факт, който според него говори за нещо по-дълбоко от обикновената склонност към риск.

„Социалните мрежи промениха преживяването от пътуването, от нещо, което предимно консумираме, в нещо, което също създаваме за определена публика. Когато пътешествениците започнат да възприемат дадено преживяване отчасти през въображаемия поглед на своята публика, решения, които иначе биха изглеждали ирационални, могат да станат психологически разбираеми“, обясни той.

Джейн предупреди и за „потенциално тревожен порочен кръг“: публикува се „впечатляващо съдържание“, а алгоритмите дават непропорционално голяма видимост на ангажиращите и необичайни публикации. Други пътешественици виждат това съдържание и „постепенно едно изключително поведение може да започне да изглежда нормално“, посочи той.

Пейн се съгласи с тази оценка, като отбеляза, че „повтарящото се излагане на подобни кадри също може да накара рисковото поведение да изглежда обичайно, особено когато зрителите виждат впечатляващата снимка, но не и последствията“.

Тя предупреди, че „туристическият сектор трябва да приеме тези резултати сериозно“, тъй като когато хората поемат рискове заради снимка, последствията могат да засегнат не само тях, но и екскурзоводите, спасителните екипи и останалите пътешественици.

Кихауле сподели същото мнение и добави, че безотговорното поведение на един човек може да доведе до „скъпа и отнемаща време спешна евакуация, която засяга всички участници в прехода“.

Според него туристическият сектор трябва да признае, че управлението на подобно поведение вече е част от работата му. „Преди заминаването пътешествениците трябва да получават ясни указания как да използват социалните мрежи отговорно по време на пътуването“, посочи Кихауле.

Бекфорд също отбеляза, че туристическият сектор трябва да бъде „сериозно обезпокоен от възможността социалните мрежи да насърчават опасно поведение“ и да предприеме превантивни мерки.

Според нея туроператорите трябва по подразбиране да приемат, че всеки техен клиент пътува за първи път и не познава рисковете, свързани с предстоящото преживяване. Тя подчерта, че всяка дестинация трябва да разполага с ясна информация в рекламните материали, разбираеми предупредителни табели на място и декларации, които точно описват с какво се съгласяват пътешествениците.

„Когато дадено място стане прекалено опасно, туристическите компании и самите дестинации трябва да са готови да заемат публична позиция, ясно да заявят какво вече не е позволено и да работят с местните власти за промяна на правилата. Туроператорите трябва да следят и за изображения, генерирани с изкуствен интелект, които вече представят дестинации и дейности по начин, различен от действителността, или показват неща, които изобщо не са разрешени“, добави Бекфорд.

Пейн се съгласи, че всички рекламни материали на туристическите компании трябва да включват съвети за подготовка за трудни условия, както и насоки за преценка кога е време човек да се откаже.

Тя подчерта, че „решението да се върнеш, вместо да продължиш, трябва да бъде приемлива част от историята“.