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Измами във Facebook: Как престъпници се представят за ФБР, за да атакуват повторно вече измамени жертви

Финансови престъпници се представят за агенти на ФБР във Facebook и обещават да върнат откраднати спестявания и криптовалута, отмъквайки нови суми от жертвите под формата на такси – предупреждават от агенцията и Meta

8 ноември 2026, 20:55
Измами във Facebook: Как престъпници се представят за ФБР, за да атакуват повторно вече измамени жертви
Източник: IStock

В дигиталното пространство се разпространява особено жесток вид измама, насочена към хора, които вече са претърпели финансови загуби. Измамници използват платформата Facebook, за да предлагат фалшиви услуги за възстановяване на откраднати средства, като често се представят за служители на американското Федерално бюро за разследване (ФБР), за да спечелят доверието на уязвимите си мишени.

В основата на тази схема, известна като „измама за възстановяване“, лежи експлоатацията на надеждата. Жертва, загубила пари, попада на реклама или профил, който обещава да върне откраднатото. Според разследване на FOX News, тези измамни операции стават все по-усъвършенствани, използвайки професионално изглеждащи графики и официална символика, за да изглеждат легитимни.

Механизъм на измамата: Фалшиви профили и официална символика

Разследването е провокирано от потребител на име Патрик К., който споделя с медията обезпокоителни скрийншоти от Facebook. Една от рекламите, под името „DARKTRACER“, предлага услуги като „възстановяване на откраднати активи“ и „извличане на хакнати криптовалутни портфейли“. Друг случай е още по-тревожен – фалшив профил на името на „Грейс К.“ с титла „Директор на разследванията на измами“, който използва изображения на Белия дом и сградата на ФБР, за да създаде впечатление за официална връзка с властите.

Тези профили твърдят, че помагат на жертвите да се ориентират в процеса на подаване на жалби до Центъра за жалби за интернет престъпления (IC3) на ФБР. В един от случаите дори се твърди, че загуби над 4000 долара могат да се класират за федерален преглед – твърдение, за което няма потвърждение в официалните указания на ФБР. От ФБР категорично заявяват, че IC3 няма официално присъствие в социалните медии и никога не разследва престъпления или възстановява пари чрез Facebook Messenger или Telegram.

След като FOX News предоставя събраните доказателства на Meta, компанията майка на Facebook, оттам потвърждават, че са премахнали въпросните акаунти и реклами. Според Meta, те са отстранени заради нарушаване на политиките за представяне под чужда самоличност. Компанията също така съобщава, че през първата половина на 2026 г. е премахнала над 179 милиона акаунта, страници и групи за подобни нарушения.

Мащабът на проблема: Официални предупреждения и милиарди долари загуби

Този тип измами са част от по-широк и тревожен феномен. На 20 юли 2026 г. ФБР издава публично предупреждение за престъпници, представящи се за следователи на IC3. Според агенцията, измамниците се свързват с хора, които вече са докладвали финансови загуби, и ги убеждават да последват злонамерени линкове или да предоставят допълнителна финансова информация. В някои случаи се използват и видеа, генерирани от изкуствен интелект, имитиращи федерални служители.

Данните на ФБР, цитирани от FOX News, показват, че между януари 2025 г. и юли 2026 г. са получени близо 61 000 жалби, свързани с представяне под чужда самоличност на служители на правоприлагащите органи или правителството. Докладваните загуби от тези схеми надхвърлят 1,6 милиарда долара. Тези цифри илюстрират колко доходоносна е станала тази престъпна дейност.

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) също предупреждава през август 2026 г., че измамниците понякога купуват списъци с хора, които преди това са станали жертва на измама. Тази информация им позволява да направят своите предложения по-достоверни, като споменават приблизителната сума, която жертвата е загубила. В крайна сметка, предполагаемият „агент по възстановяване“ изисква такса – за обработка, данъци или административни разходи. След като таксата бъде платена, обещаното възстановяване никога не пристига.

Как да се предпазим: Разпознаване на предупредителните знаци

Въпреки убедителния вид на тези измами, съществуват ясни предупредителни знаци, за които потребителите трябва да следят. Експертите съветват да се подхожда с изключително недоверие към всеки, който гарантира възстановяване на откраднати средства, особено криптовалути. Никоя легитимна услуга не може да гарантира успех.

Изискването на предварителни такси е най-сигурният знак за измама. ФБР подчертава, че IC3 никога не начислява такси на жертвите за възстановяване на откраднати пари. Друг червен флаг е, когато комуникацията започва във Facebook Messenger, но след това измамникът настоява разговорът да се премести в Telegram – поведение, специално идентифицирано от ФБР в случаите на имитиране на IC3.

Защитата включва и никога да не се споделят банкови пароли или фрази за възстановяване на крипто портфейли. Потребителите трябва също така да докладват подозрителни реклами и профили на Facebook, да запазват скрийншоти като доказателство и незабавно да прекратят комуникация. В случай на вече изпратени пари, е ключово бързо да се свържат със своята банка и с правоприлагащите органи, като използват официални уебсайтове и проверени телефонни номера, а не контакти, предоставени от непознати онлайн.

Източник: Fox News    
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