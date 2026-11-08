Свят

Нова вълна през Ла Манша: Над 350 мигранти пристигнаха във Великобритания за денонощие

Общо 363 мигранти с пет лодки са прекосили Ла Манша вчера, съобщи британското вътрешно министерство, с което общият им брой от началото на 2026 г. достигна 23 129 души – най-ниското ниво за съответния период от четири години насам

8 ноември 2026, 20:50
Нова вълна през Ла Манша: Над 350 мигранти пристигнаха във Великобритания за денонощие
Източник: БТА

П овече от 350 души са пристигнали в Обединеното кралство вчера, след като са предприели опасното прекосяване на Ла Манша с малки лодки, сочат най-новите данни за миграцията, цитирани от ДПА.

Според информация, публикувана през нощта от британското Министерство на вътрешните работи, пет лодки с общо 363 мигранти на борда са прекосили протока.

Това се случва след като в петък 161 души извършиха същото пътуване с три лодки, с което бе сложен край на четиридневен период без подобни пресичания.

Общо 23 129 души са прекосили Ла Манша от началото на 2026 г. досега.

Тази цифра остава значително под общия брой от над 41 000 души за миналата година и представлява най-ниската стойност за периода от началото на годината досега, считано от 2022 г. насам – тогава, към 7 ноември, 39 939 души са предприели същото пътуване.

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
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