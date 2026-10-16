- Ива Михайлова остава в „Пирогов“ до началото на следващата седмица за допълнителни специализирани изследвания, след които ще бъде решено как да продължи лечението ѝ.
- Властите в Северна Македония я обявиха за национално и международно издирване заради нарушена забрана да напуска Кочани и страната.
- Премиерът Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне случая пред НАТО и ЕС и поиска Ива и баща ѝ да бъдат предадени на правосъдието.
„Рано или късно ще отговарят“: Мицкоски заплаши Ива Михайлова и баща ѝ
Ива Михайлова остава пациент на „Пирогов” до началото на следващата седмица. Това съобщиха от лечебното заведение за NOVA. На младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието ѝ. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението ѝ.
Припомняме, че Михайлова постъпи в болница в понеделник, когато пристигна в България със своя адвокат. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната.
Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража
Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".
В интервю за телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония: "Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те Ива и нейния баща да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".
Как се стигна дотук
През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.
Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.
След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия.