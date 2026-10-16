България

Ива Михайлова остава пациент на "Пирогов" до началото на следващата седмица

Властите в РСМ я обявиха за национално и международно издирване заради нарушена забрана да напуска Кочани и страната

Обновена преди 7 минути / 16 октомври 2026, 17:46
Противогрипните ваксини няма да стигнат: Само 70 000 дози за аптеките

Противогрипните ваксини няма да стигнат: Само 70 000 дози за аптеките
Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?
Започна операция по изтеглянето на кораба „Chelsea 3

Започна операция по изтеглянето на кораба „Chelsea 3", ударен от дронове в Черно море
Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море
ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"
Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините

Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините
Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване
Акциите на МВР преди президентските избори продължават

Акциите на МВР преди президентските избори продължават
  • Ива Михайлова остава в „Пирогов“ до началото на следващата седмица за допълнителни специализирани изследвания, след които ще бъде решено как да продължи лечението ѝ.
  • Властите в Северна Македония я обявиха за национално и международно издирване заради нарушена забрана да напуска Кочани и страната.
  • Премиерът Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне случая пред НАТО и ЕС и поиска Ива и баща ѝ да бъдат предадени на правосъдието.

„Рано или късно ще отговарят“: Мицкоски заплаши Ива Михайлова и баща ѝ

Ива Михайлова остава пациент на „Пирогов” до началото на следващата седмица. Това съобщиха от лечебното заведение за NOVA. На младата жена ще бъдат направени допълнителни високоспециализирани изследвания, за да се изясни състоянието ѝ. След това ще се прецени как ще бъде продължено лечението ѝ.

Припомняме, че Михайлова постъпи в болница в понеделник, когато пристигна в България със своя адвокат. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония я обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната.

 

Прокуратурата в Кочани поиска задържането на Ива Михайлова под стража

Преди ден министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото според него "България се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

В интервю за телевизия 21 Мицкоски спомена и бащата на Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония: "Разговаряхме с нашите международни партньори. Този въпрос ще бъде повдигнат и по време на срещи в рамките на НАТО, предвид факта, че един от партньорите в Алианса понастоящем служи като безопасно убежище за осъдени престъпници. Очакваме те Ива и нейния баща да бъдат предадени на правосъдието възможно най-скоро".

Как се стигна дотук

През октомври 2025 г. Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа край Кочани в Северна Македония. При челния сблъсък загина човек от другия автомобил, а младата жена получи сериозни травми на гръбначния стълб.

Срещу нея беше повдигнато обвинение във връзка с катастрофата. Михайлова твърди, че другият автомобил е навлязъл в нейното платно, докато прокуратурата поддържа различна версия за произшествието.

След инцидента документите ѝ бяха отнети и ѝ беше наложена забрана да напуска Северна Македония. В продължение на месеци тя настояваше да получи разрешение за специализирано лечение в България заради влошаващото си здравословно състояние. На 12 октомври стана ясно, че Михайлова вече е на българска територия. 

Източник: NOVA    
Ива Михайлова Християн Мицкоски Северна Македония България Международно издирване Пирогов НАТО Осъдени престъпници Дипломатически скандал Правосъдие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

Бащата, който пръв повдигна темата, Милен Димов: Локали нападат като чакали

Ива Михайлова остава пациент на

Ива Михайлова остава пациент на "Пирогов" до началото на следващата седмица

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Зеленски обвини Тръмп, че пълни джоба на Путин със сделката за руски дизел

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Denza има ново решение как да конкурира BMW и Mercedes

Denza има ново решение как да конкурира BMW и Mercedes

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

България Преди 52 минути

Децата са 83,2% от заболелите, като най-много случаи са отчетени във Враца, Плевен и Ловеч

Израелският министър на външните работи Израел Кац

От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти

България Преди 1 час

Жалбите се отнасят до задържания след три мисии през октомври миналата година и април и май тази година. Твърденията за малтретиране са предмет на разследване

<p>Тръмп заплаши с удар по дълбоко заровения ядрен обект &bdquo;Пикакс Маунтин&ldquo; в Иран</p>

Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Свят Преди 2 часа

Американският президент заяви, че Вашингтон търси начин да не допусне Техеран да се сдобие с атомна бомба, но изключи използването на ядрено оръжие от страна на САЩ

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

Буря връхлетя Великотърновско, Джулюница побеля от градушка

България Преди 3 часа

Буреносният облак премина през района на лясковските села, а проливният дъжд направи пътищата мокри и хлъзгави

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Скритата цена на ИИ: Енергия, вода и климатични предизвикателства

Свят Преди 3 часа

С бума на тази индустрия все повече хора се притесняват от екологичните последици от тези огромни сгради – от техния изглеждащ ненаситен глад за вода и енергия до топлината и шума, които произвеждат

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

Везенков отвя конкуренцията: 77% от шефовете в НБА го избраха за №1 извън лигата

България Преди 3 часа

Българската звезда на Олимпиакос получи 77% от гласовете в ежегодната анкета, след като миналия сезон събра 44%.

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

Разследват сигнал за изнасилване срещу български клисар в Германия

България Преди 3 часа

Разследващите трябва да установят обстоятелствата около случая, без към момента да е ясно дали твърденията са потвърдени

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

ДПС: Единствените полети, които имат значение за хората, са "полетите" на цените, на храните, услугите и горивата

България Преди 3 часа

Халил Летифов заяви, че партията е подала сигнал до прокуратурата за конкретни договори и настоява за обяснения пред парламента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания.

ФИФА ще разследва Наградата за мир, връчена на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Световната футболна централа започва проверка на решенията на Джани Инфантино. Сред тях е и спорната Награда за мир, връчена на Доналд Тръмп, след като правозащитници алармираха за възможно нарушение на правилата за политическа неутралност

Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак

Ватиканът с добри новини за здравето на папа Лъв XIV след операцията от рак

Свят Преди 3 часа

Медицинските изследвания на папа Лъв XIV показват постоянно подобрение три дни след операцията от рак на белия дроб, като 71-годишният понтифик вече се обслужва самостоятелно и се възстановява успешно

Иван Шишков

Скандалът с мантинелите се разраства: Анекси за над 50% над допустимото и съмнения за фалшиви сертификати

България Преди 3 часа

Регионалното министерство проверява и дали сертификатите, представени по обществените поръчки, са фалшиви

Кейти Захария

След забележка за тоалетните в Китай, Пекин покани на посещение Кейти Захария

Свят Преди 3 часа

Инициативата дойде след изказване на новия прессекретар на Белия дом, съдържащо пренебрежителни оценки за санитарните условия в азиатската държава

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

КНСБ блокира София: „С тази заплата избираме между сметките и храната“ (ОБЗОР)

Парите ни Преди 4 часа

Синдикатите искат 10% ръст на заплатите в държавния сектор и минимална заплата от 690 евро вместо предложените 660 евро

Кейт Мидълтън

Изненадващ ход на Кейт Мидълтън: Показа нови снимки в деня на публичната проява на Хари и Меган

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата на Уелс представи три нови снимки от Корнуол и стартира ключова инициатива за детското здраве. Появите ѝ съвпадна с първото съвместно публично събитие на принц Хари и Меган Маркъл на британска земя след завръщането им

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова

Захарова: Няма доказателства кой стои зад атаките срещу плавателни съдове в български води

Свят Преди 4 часа

Говорителката на руското външно министерство заяви, че инцидентът е бил обсъден на срещата между Румен Радев и Елеонора Митрофанова

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Кошмар след акупунктура: Жена откри забравена игла във врата си 10 часа по-късно

Свят Преди 4 часа

Вместо обещаното облекчение, терапията изпрати популярна инфлуенсърка в спешното отделение със световъртеж, треперене и силна болка

Всичко от днес

От мрежата

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Марта Вачкова: Искам внучето ми да се радва на живота, но да не се доверява толкова лесно като мен

Edna.bg

Марта Стюарт преобразява любимия си аксесоар: Когато стилът срещне практичността

Edna.bg

Университетски преподавател е убитият в асансьор на метрото мъж

Nova.bg

От „Пирогов“ обявиха докога Ива Михайлова остава в болница

Nova.bg