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Хирурзи, обядващи близо до мястото на стрелбата в Краков, са оказали първа помощ на ранените

Проф. Михал Пендживятр и д-р Матеуш Вердак се притекли на помощ на пострадалите и нападателя по време на кървавата стрелба на централния площад в Краков, спасявайки живота на тежко ранените полицаи преди пристигането на екипите

8 ноември 2026, 21:53
Хирурзи, обядващи близо до мястото на стрелбата в Краков, са оказали първа помощ на ранените
Източник: БТА

Д вама хирурзи, които са обядвали близо до централен площад в Краков, на който вчера нападател откри огън на случаен принцип, са се притекли веднага на помощ на пострадалите, предаде Би Би Си. 

В нападението бяха убити шестима души и ранени 15 души.  Нападателят беше прострелян по време на конфронтация с полицията. В престрелката пострадаха двама полицаи, които бяха в кома, от която днес са излезли.

Двамата хирурзи - професор Михал Пендживятр и д-р Матеуш Вердак, които са били заедно със семействата си в близко заведение в момента на нападението, разказаха, че веднага са се притекли на помощ на пострадалите. „Изведнъж синът ми дотича и каза: „Татко, там стрелят по хора, хора падат на земята“, каза Пендживятр пред вестник „Факт“. Той допълни, че когато с колегата му са дотичали на мястото на атаката, те са оказали първа помощ както на вероятния нападател, така и на ранените полицаи. „Когато става въпрос за спасяване на човешки живот, няма значение кой кой е“, добави лекарят.

Пендживятр каза, че се е погрижил за другите жертви, докато Вердак започнал да помага на полицая, който бил прострелян в гърдите по време на престрелката. Според професора своевременните действия на колегата му са спасили живота на полицая. Пендживятр се обадил през това време в болница „Йоан Павел II“, където имало специалисти, които лекували точно този тип травми.

Според местните медии, Вердак е известен хирург в Краков. Университетската болница в Краков пък посочва, че Пендживятр е ръководител на отделението по обща, онкологична, метаболитна и спешна хирургия.

Полицейските служители, пострадали в нападението, бяха идентифицирани като старши полицаи Якуб Кулик и Артур Морански и наречени от премиера Доналд Туск герои.

Източник: БТА/Александър Евстатиев    
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