Нов дълг от 100 млн. евро предлага държавата чрез продажба на ценни книжа

Д ържавата ще предложи нови 100 млн. евро дълг на вътрешния пазар. Аукционът за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) е насрочен за 9 ноември, става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ).

България пое още 2,25 млрд. евро дълг, общо 6,5 млрд. евро от началото на годината

Министерството на финансите предлага облигации със срок от 10 години и фиксиран годишен лихвен купон от 3,50%. Книжата са част от емисия, пусната в обращение през февруари тази година, с падеж на 11 февруари 2036 г.

Плащането за одобреното количество облигации е насрочено за 11 ноември. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, а при настъпването на падежа държавата трябва да върне и номиналната стойност на закупените книжа.

Посочените 3,50% представляват фиксирания годишен купон, а не непременно реалната доходност за инвеститорите. Тя зависи от цената, на която облигациите ще бъдат придобити по време на аукциона. Окончателните резултати ще покажат какъв обем от предложените книжа е пласиран и каква доходност е постигната.

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Колко нов дълг е поела държавата от началото на годината

От началото на 2026 г. дълговото финансиране на страната възлиза на 6,5 млрд. евро. От тях 1,75 млрд. евро са набрани от вътрешния пазар, а останалите 4,75 млрд. евро – чрез емисии на международните капиталови пазари през юли и септември.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината съгласно бюджета, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.

Очакванията са държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро в края на годината, или 30,1% от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщава БНР.

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Какво представляват държавните ценни книжа

Държавните ценни книжа са форма на заемно финансиране. Чрез тях държавата привлича средства от инвеститори, като поема ангажимент да изплаща договорената лихва и да върне главницата при настъпването на падежа.

Сред основните купувачи на ДЦК обикновено са банки, пенсионни фондове, инвестиционни посредници и други институционални инвеститори. Поръчките на аукционите се подават чрез първичните дилъри на държавни ценни книжа.

Министерството на финансите използва този инструмент за финансиране на бюджетните разходи и управление на държавния дълг.