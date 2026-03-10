България

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж

Два автомобила са се блъснали челно на пътя между селата Дерманци и Ъглен

10 март 2026, 09:18
"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

Tежък пътен инцидент взе три жертви в неделния следобед, две от които са деца, в Ловешко. Два автомобила са се блъснали челно на пътя между селата Дерманци и Ъглен. Той е наскоро ремонтиран, тъй като се ползва за свръзка с новия лот на магистрала "Хемус" за пътуващите към Плевен и вече е доста натоварен. 

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

След катастрофата единият автомобил се е възпламенил. Загинали са 29-годишният водач на превозното средство и две деца, пътуващи в него -14 годишно момиче и 10-годишно момче.

В същия автомобил е пътувал и мъж на 27 години, който след инцидента е откаран за преглед в болница и е освободен за домашно лечение. Другото превозно средство е управлявано от 70-годишен мъж от Русе, който не е пострадал. 

Кметът на Дерманци Галина Спасова е била сред първите, пристигнали на местопроизшествието.

"Гледката беше ужасяваща. Жертвите бяха обгорели, дори цветът на колата не се разпознаваше. Впоследствие се установи самоличността на загиналите. Този случай е пореден пример за това, че водачите не спазват правилата за движение по пътищата. Този път е хубав, пуснат е в края на миналата година. Постоянно се забелязват висока скорост и неправилно изпреварване. Предстои да се положи последният пласт на пътя, затова маркировката е временна", обясни тя пред NOVA.

Галина Спасова разказва, че по нейни данни, оцелелият мъж е освободен за домашно лечение. 

Източник: NOVA    
