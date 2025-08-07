България

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Две години чакам присъда, заяви младата жена

7 август 2025, 22:33
„Две години чакам присъда, две години чакам да бъда чута и разбрана и насреща получавам…Това, което се случи днес, е шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ. Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си". Това заяви пред NOVA Дебора Михайлова. 

„Много се притеснявам за семейството ми, за роднините ми и за мен, разбира се", допълни Дебора. 

По-рано днес от затвора в Стара Загора беше освободен обвиненият Георги Георгиев. „Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде”, заяви пред журналисти Георги Георгиев, който беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

Подсъдимият по делото „Дебора“ излезе под гаранция

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”.

Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, в следствие на което 18-годишната Дебора Михайлова е получила над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Делото срещу Георгиев беше прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии в Града на липите направиха отвод. В Пловдив също се стигна до гледане наново на делото, тъй като беше установено от адвокатите, че един от съдебните заседатели не е безпристрастен и е участвал в протестите. Така след няколко пъти внасяне на искане за освобождаване, днес Георги Георгиев бе пуснат на свобода.

Източник: NOVA    
Дебора дело съд
