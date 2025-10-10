България

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

10 октомври 2025, 12:35
Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати
Източник: БТА

С разпит на пострадалата Дебора Михайлова продължава днес делото в Районен съд - Пловдив срещу Георги Георгиев от Стара Загора. Процесът започна отначало и се води при закрити врати.

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство. Той е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, решиха през август окръжните магистрати.

Георги Георгиев: Не съм виновен

"Очаквам отново да бъда разпитана и ще кажа това, което е било. За мен е много трудно, но щом се налага и законът го изисква, въпреки че не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милиони път към ситуацията", каза преди началото на заседанието Дебора.

Тя посочи, че очаква бърз и справедлив процес, защото вече втора година няма такъв. Казвам истината и не се притеснявам, че в залата ще има психолози, допълни пострадалата.

"Страхувам се и съм отчаяна": Дебора Михайлова преди поредното заседание срещу Георги Георгиев

Защитниците на Георгиев коментираха, че има назначена психолого-психиатрична експертиза, която според тях не е изследвала поведението на Дебора.

"Хубаво е да изслушат показанията ѝ, защото голяма част от тях са еднопосочни, тъй като в досъдебната част нямаме право да ѝ задаваме никакви въпроси", каза адвокатът Петко Кънев.

Дебора Михайлова за освобождаването на Георгиев: Шамар в лицата на всички жени

Той коментира обвинението със заканите за убийство, като посочи, че назад във времето е имало комуникация между двама влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. 

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Дебора дело Георги Георгиев
Последвайте ни
Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Борисов: ИТН изтегля промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Министър Гуцанов категорично брани почивния понеделник от идеите на ПП-ДБ

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Reuters: Русия може да нахлуе за 3 дни - Балтика се готви за бягство

Какви са глобите за неспазване на работното време

Какви са глобите за неспазване на работното време

pariteni.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

Рязко се повиши нивото на река Янтра, наводнени са земеделски площи

България Преди 34 минути

На този етап няма пряка опасност за населението и имуществото на хората

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Русия отложи среща на върха с Арабската лига в Москва

Свят Преди 52 минути

Причината - участието на няколко арабски лидери в прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

Парламентът отне на президента избора на шеф на разузнаването

България Преди 1 час

Решението беше взето с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН и независимите, напуснали групата на АПС и вече подкрепят формацията на Делян Пеевски

Министър Гроздан Караджов представи новите локомотиви на първи перон на Централна жп гара София

Българските железници с 3 нови локомотива: Имена на герои ги водят

България Преди 1 час

Новите локомотиви ще бъдат оборудвани с най-модерната система за безопасност European Train Control System-ETCS, която ще бъде активирана след инсталиране

<p>Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother</p>

Сблъсък на светове определи номинираните за изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Зрителите могат да подкрепят Лена, Мина, Михаела и Калин в приложението NOVA PLAY

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

Асен Василев: Събираме подписи за оставката на председателя на КПК Антон Славчев

България Преди 1 час

ГЕРБ иска закриване на Комисията

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Шофьор блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на улица „Ангел Димитров”

Дина Болуарте

Конгресът на Перу свали президентът Дина Болуарте от власт

Свят Преди 2 часа

Решението идва на фона на нарастващо обществено недоволство от неспособността ѝ да овладее ширещата се престъпност в страната

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Радев в Естония: Най-важната ни задача е намиране на решение за войната в нашия континент

Свят Преди 2 часа

Именно Европейският съюз и Европа трябва да играят ключова и водеща роля, заяви президентът

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Схемата им действала чрез монтиране на скимиращи устройства върху банкомати

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Гражданство след три години в Германия? Край на това

Свят Преди 3 часа

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

Кога пристигат противогрипните ваксини в аптеките

България Преди 3 часа

„Сега е моментът за ваксинация“, категоричен е Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки

Доналд Тръмп

Тръмп заплаши Испания с изгонване от НАТО

Свят Преди 3 часа

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че няма да се ангажира с целта от 5%, наричайки я „несъвместима с нашата социална държава и нашата визия за света“

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

Предоставиха държавни апартаменти за евакуираните от столичния квартал "Хаджи Димитър"

България Преди 3 часа

Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

България Преди 3 часа

„Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне”, разказва една от жените

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Катастрофа между тир и кола затруднява движението в Прохода на Републиката (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

Камионът с ремарке е препречил пътя, а колата е паднала в канавката

Всичко от днес

От мрежата

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Какво казва датата ти на раждане за твоята карма?

Edna.bg

Напиши нещо на лист и виж какво издава почеркът ти за теб

Edna.bg

Ето кога златното момче на България се прибира у нас

Gong.bg

Стоичков обяви огромен футболен проект в България

Gong.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg

Над 5 метра: Рязко се повишиха нивата на Янтра, наводнени са земеделски площи (СНИМКИ)

Nova.bg