Много се притеснявам за семейството, за роднините ми и за мен самата, заяви още тя

8 август 2025, 08:58
Дебора Михайлова: Пускането на Георги за 10 000 лева е подигравка и съучастие
„За мен пускането на Георги за 10 000 лева е просто абсурдно. Смятам, че това е подигравка не само за мен, а и за жените, които биват насилвани от мъжете си и от приятелите си. И смятам, че това, което се случва не е бездействие, а е съучастие”. Това заяви пред NOVA Дебора Михайлова.

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”. Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, в следствие на което 18-годишната Дебора Михайлова е получила над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова.

В четвъртък Георги Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

„В крайна сметка аз чакам 2 години присъда и накрая престъпникът излиза на свобода и аз съм затворена у нас. Много се притеснявам за семейството, роднините ми и за мен самата, разбира се”, каза Дебора.

„Фактът, че е пуснат на свобода, защото той не е под домашен арест, той е на свобода, той може да ходи където пожелае на всички обществени места. Фактът, че той е пуснат, а аз не мога да изляза навън. И смятам, че ние жените и хората, които са жертви на домашно насилие, трябва да бъдат подкрепяни малко повече, а не престъпниците да бъдат подкрепяни, защото това бездействие, точене на дело показва точно това”, коментира Михайлова.

„Две години чакам присъда, две години чакам да бъда чута и разбрана и насреща получавам… Това, което се случи, е шамар в лицата на всички жени, които крещят за помощ. Не знам хората, които са го пуснали, как биха заспали тази вечер и как са пуснали на свобода този човек, който има толкова присъди зад гърба си. Две години виждам как се дават повече права на извършителите и на хората, които извършват престъпления, отколкото на нас жертвите”, каза Дебора Михайлова.

