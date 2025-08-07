България

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство

Обновена преди 48 минути / 7 август 2025, 14:53
Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца
Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон
Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция
Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа
Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними
Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава
Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново

Оставиха за постоянно в ареста обвинения в палеж на гора край Велико Търново
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

П ловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото „Дебора“ Георги Георгиев е изменена от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Магистратите намалиха размера ѝ от 25 000 лева на 10 000 лева, съобщиха от Съдебната палата. 

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора. 

„Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде“, заяви Георгиев след като излезе от ареста.

Делото „Дебора“: Пускат Георги Георгиев на свобода

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване.

Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление, и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.

Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания. Определението е окончателно.

Дебора с разтърсващо писмо „До всички, които усещат с мен“

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. Делото се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Дебора дело съд
Последвайте ни
ГДБОП разби

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Как да разпознаем фалшивото евро

Как да разпознаем фалшивото евро

pariteni.bg
Как да храним куче с диария

Как да храним куче с диария

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 12 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 10 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 9 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 55 минути

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

Снимката е илюстративна

HTLV-1: Смъртоносният вирус, за който никой не говори

Свят Преди 1 час

HTLV-1, открит за първи път през 1980 г., е ретровирус – част от същото вирусно семейство, към което принадлежи и ХИВ

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

България Преди 3 часа

Местните жители се оплакаха от постоянно замърсяване и задушлива миризма

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Свят Преди 3 часа

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

<p>Как Матю Макконъхи изгуби ролята на Джак в &bdquo;Титаник&ldquo;</p>

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Любопитно Преди 3 часа

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 3 часа

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

<p>Земетресение&nbsp;разлюля Гърция</p>

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран в област Месиния на югоизточен Пелопонес

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 4 часа

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 4 часа

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

.

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

България Преди 4 часа

Вижте как и къде може да се случи това

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 4 часа

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

Капитан Марин Маринов

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

България Преди 4 часа

Той беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах

<p>Кралица на красотата обвини конгресмен в сексуално изнудване</p>

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Свят Преди 4 часа

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

<p>Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето: Тунгуският астероид</p>

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Свят Преди 4 часа

Преди 115 години 1908 г. астероид навлезе в земната атмосфера и експлодира в небето над Сибир

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

Първа в ЕС: България въведе усъвършенствана транзитна система по границите

България Преди 4 часа

Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС

<p>Тревожна новина за над 7 000 пенсионери у нас</p>

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

България Преди 5 часа

Най-много от тях са за стаж и възраст

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА загатна за Годой, аржентинецът парафира с клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Кауно Жалгирис - Арда, съставите

Gong.bg

Делото „Дебора”: Обвиненият Георги Георгиев излезе от затвора, каза, че ще си търси правата

Nova.bg

ГДБОП удари "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Nova.bg