Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

П ловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката за неотклонение на подсъдимия по делото „Дебора“ Георги Георгиев е изменена от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Магистратите намалиха размера ѝ от 25 000 лева на 10 000 лева, съобщиха от Съдебната палата.

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова от Стара Загора.

„Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде“, заяви Георгиев след като излезе от ареста.

Въззивният съд прие, че към настоящия момент изминалият период на задържане на Георгиев наближава 2 години и 2 месеца. Този период от време оказва влияние върху опасността подсъдимият да извърши престъпления, като съществено я намалява. Съдът прие, че това е така, тъй като опасността изначално е била обоснована с факта на престъпленията, за които подсъдимият е бил привлечен към наказателна отговорност, с тежестта им и с техния механизъм на осъществяване.

Съдът отчете, че мярката за неотклонение има същностни разлики с наказанието, което се налага за извършено престъпление, и една от най-съществените е тази, че мярката за неотклонение действа заедно с действието на принципа за невиновност до доказване на противното в съответствие със закона.

Съдът посочи в мотивите си, че наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъпленията, в които подсъдимият е обвинен, вече не е достатъчно, за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания. Определението е окончателно.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. Делото се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител.