Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

М инистър-председателят Андрей Гюров участва днес във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда в Париж. Българският премиер бе посрещнат лично от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет.

Източник: МС

Основен фокус на международния форум е засилването на сътрудничеството в развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели. В контекста на нарастващите нужди от електроенергия в глобален мащаб, лидерите обсъждат прехода към нисковъглеродна икономика и начините за постигане на реален енергиен суверенитет.

Източник: БГНЕС

В конференцията в Париж участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустриални лидери и водещи експерти. Темата на дискусиите е ролята на гражданската ядрена енергетика като основен инструмент за справяне с енергийните и климатичните предизвикателства пред Европа и света.

Източник: МС

Срещата на върха се разглежда като ключова възможност за укрепване на партньорствата и насърчаване на устойчиви решения в сектора. Форумът цели да стимулира нови инициативи, които да гарантират безопасното развитие на ядрените технологии през следващите десетилетия.

Френският президент Еманюел Макрон защити възраждането на гражданската ядрена енергетика като фактор за „независимост“ при откриването на международна среща на върха в Париж. Той подчерта, че в настоящата геополитическа обстановка зависимостта от въглеводороди може „да се превърне в инструмент за натиск, дори за дестабилизация“.

„Ядрената енергетика е ключова за съчетаването на независимостта и следователно на енергийния суверенитет, декарбонизацията и съответно постигането на въглеродна неутралност до 2050 г., както и конкурентоспособността и създаването на работни места в нашите икономики“, заяви френският държавен глава по време на втората среща на върха, посветена на конкретните стъпки за възраждане на този енергиен сектор.