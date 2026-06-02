Свят

Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Тайна полицейска операция използва семейна вражда, за да изправи пред правосъдието убийците на държавния служител Антъни Литлър

2 юни 2026, 13:48
Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя
Източник: iStock

Д вама братя бяха осъдени за убийството на Антъни Литлър, държавен служител, убит в Ийст Финчли, северен Лондон, през 1984 г. Делото беше възобновено години по-късно от Скотланд Ярд и разкрито чрез полицейска операция, която използва дълбок семеен конфликт между роднини на извършителите.

Случаят, останал неразкрит повече от четири десетилетия, беше решен едва след като разследващите успяват да се възползват от разпадащи се семейни отношения, които в крайна сметка водят до пробив в иначе безизходно разследване.

Как заловиха "удушвача от събота вечер"

  • Последната нощ на жертвата

Малко преди края на работното време на 30 април 1984 г. Сюзан Харт и съпругът ѝ Обри приключват вечерта си в кръчмата „The Sun“ край гара Каршалтън в южен Лондон. Те били любители на бира и прекарали вечерта в компанията на своя приятел Антъни Литлър.

Тримата се разделят, след като изпиват няколко питиета. Това се оказва последният път, когато семейство Харт вижда Литлър жив.

Литлър се качва на влак към централната част на Лондон, след което взема метрото по линия Northern Line до Ийст Финчли, където пристига малко след полунощ. 45-годишният мъж излиза от станцията, преминава през билетната зала и паркинга и поема по тясна пътека, известна тогава като „Dead Dog’s Alley“, използвана като пряк път към дома му.

Няколко минути по-късно той е нападнат внезапно и безпричинно. Ударите са толкова жестоки, че черепът му е счупен на две места. Оставен е да умре в локва кръв.

  • Неуспешното първоначално разследване

В седмиците след убийството случаят получава широко медийно отразяване. Той се случва в избирателния район на тогавашния министър-председател Маргарет Тачър и е представен в популярните телевизионни предавания „Police 5“ и „Crimewatch UK“, гледани от милиони зрители.

Въпреки общественото внимание, разследването е прекратено през януари 1985 г. без арести.

Причината е липса на свидетели и почти никакви криминалистични доказателства. Макар телефонна кабина, от която се предполага, че е извършено обаждане на 999, да е била проверена за отпечатъци, не е открито нищо съществено. В храстите са намерени потенциални оръжия, метална тръба и счупена щека за снукър, но тогава ДНК анализи не съществуват.

Години по-късно, когато технологията става достъпна, доказателствата вече не могат да бъдат открити.

Арестуваха 92-годишен за престъпление от 1967 г.

  • Мистерията около мотива

Мотивът за убийството остава неясен. Чантата, кредитните карти и 80 паунда в брой не са взети, което изключва грабеж.

Нито една следа не сочи и към целенасочена атака. Литлър е описан като самотен човек с малко приятели и подреден живот. Не се откриват конфликти или вражди, които да обяснят убийството.

  • Нови следи и десетилетия застой

Съседски разпити дават ограничени следи: свидетели чуват вик, удари и бягащи младежи, но нищо достатъчно конкретно.

През 1993 г. разследването е кратко възобновено след анонимни сигнали, че убийството може да е свързано с група, нападала хомосексуални мъже в района. Няма доказателства, че Литлър е бил гей.

Един от заподозрените по-късно е разпитан, но отрича участие. Делото отново е прекратено и остава нерешено повече от две десетилетия.

Расистко убийство потресе Ливърпул

  • Пробивът: семейна вражда и нови показания

Истинският пробив идва през 2013 г., когато вътрешносемейна вражда между братята Стюарт се превръща в ключ към разследването.

По време на спор за наследство братът Даниел Стюарт подава сигнал до полицията, твърдейки, че Майкъл Стюарт го е заплашвал, а Антъни Стюарт е застанал на негова страна.

В разпитите си той прави ключово твърдение, че и двамата братя са му признавали участие в убийството на Литлър.

Според него Майкъл се е хвалил, че жертвата е била ударена с бейзболна бухалка, а години по-късно Антъни е признал за случилото се в емоционален разговор.

  • Дългото чакане за справедливост

Въпреки тези показания, разследването отново не напредва заради липса на ресурси в Скотланд Ярд, който по това време преминава през сериозни бюджетни съкращения.

Едва през 2023 г. делото е възобновено сериозно под ръководството на детектив главен инспектор Нийл Джон.

След преглед на десетки архивни папки полицията стартира операция под прикритие, с кодово име „Snowpitch“. Автомобили на заподозрените са подслушвани, а двама полицаи под прикритие, представящи се като Джей и Анна, успяват да се сближат с Майкъл Стюарт.

В продължение на месеци те записват разговори, в които той говори открито за престъплението, понякога по противоречив начин, но с достатъчно детайли, за да подкрепи обвиненията.

Банкер е застрелян пред дома си, какво се случва 20 години по-късно (СНИМКИ/ВИДЕО)

  • Записите, които решават делото

В съдебната зала бяха представени записи, в които Майкъл Стюарт описва версията си за убийството и намесва брат си.

В един от разговорите той заявява, че Литлър е бил нападнат при опит за грабеж, който е излязъл извън контрол. В други моменти обаче прави противоречиви признания и намеци, включително изявления, които по-късно подсилват обвинението срещу него.

През 2024 г. той е записан да казва, че това е „най-големият му номер“, с който се опитва да убеди околните, че не е замесен в убийство.

Антъни Стюарт отрича всякакво участие и не са представени преки доказателства срещу него, но съдебните заседатели не приемат версията на защитата.

Случаят, останал неразкрит в продължение на 42 години, завършва с присъди благодарение на комбинация от нови технологии, класическо разследване и операция под прикритие, която използва вътрешните напрежения в семейството на заподозрените.

Източник:  The Telegraph    
Антъни Литлър убийство криминално разследване Скотланд Ярд неразкрити случаи операция под прикритие Лондон съдебен процес семейна вражда правосъдие
Последвайте ни

По темата

Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Прокурорският син се е сбил отново в затвора, искат по-тежък режим

Почина Любен Дилов-син

Почина Любен Дилов-син

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

В София, мъж заплаши да обезглави жена и я удари с мачете

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Защо учените излъгаха за височината на Еверест, след като го измериха с абсолютна точност?

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

Данъчното облекчение за ТЕЛК, което много хора пропускат

pariteni.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 8 часа
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 8 часа
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 7 часа
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Моментът, в който принцеса Ан наруши протокола пред известен художник

Любопитно Преди 17 минути

Луиз Прагнел разказва за напрегнатите и комични моменти при рисуването на кралски особи и знаменитости – от проваления реверанс пред принцеса Ан и падащите стативи пред Кейт Мидълтън до внезапната блокада в гърба във фермата на Джереми Кларксън

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Британски министър загуби телефон със съобщения по случая „Манделсън - Епстийн“

Свят Преди 19 минути

Ник Томас-Саймъндс разказа за кражба на мобилен телефон и изчезнали чатове в разгара на политически скандал

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

След взрив с мощност 300 тона тротил: НАСА обясни как да се извади падналият метеорит с магнит

Свят Преди 38 минути

Въпреки че освободи огромна енергия в атмосферата, парчето от космическата скала лежи на плитка дълбочина и е достъпно за търсачи на силни усещания

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

Ден преди крайния срок: Само 16 участници в изборите са отчели разходите си

България Преди 38 минути

До 3 юни партии, коалиции и инициативни комитети трябва да представят информация за приходите и разходите си по време на предизборната кампания

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Кристин Лагард: Няма място за самодоволство, еврото трябва да стане по-силно

Свят Преди 52 минути

През 2025 г. еврото е съставлявало около 20% от валутните резерви в световен мащаб, в сравнение с 57% за долара

<p>Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище</p>

Подпалиха две коли на бившия окръжен прокурор на Търговище Драгомир Сяров

България Преди 1 час

Сигналът за пожара е подаден на телефон 112 малко преди полунощ

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

„Един от хвърчащите хора“: Политици, артисти и общественици скърбят за Любен Дилов - син

България Преди 1 час

Съболезнования изказа и примата на българската музика Лили Иванова

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

Михаела Доцова: Ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на предвидим и прозрачен законодателен процес

България Преди 1 час

Председателят на НС взе участие в шестото издание на Green Transition Forum в София

<p>Спорът за &bdquo;Баба Алино&ldquo; се разгаря: Уволнен инспектор отрече вина</p>

Спорът за „Баба Алино“ се разгаря: Уволнен инспектор в "Строителен контрол" Варна отрече вина

България Преди 1 час

Той подкрепи твърденията си с документи

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

България Преди 1 час

Депутатите разглеждат на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

„Малко е страшно“: Бившата на Хю Хефнър проговори за тъмната страна на „Плейбой“

Любопитно Преди 1 час

Бившата любима на Хю Хефнър, Холи Мадисън, разкрива шокиращи подробности за живота в имението на „Плейбой“. Пред Page Six тя споделя за хищниците в индустрията, липсата на хонорари в известното риалити и защо днес съжалява за някои признания

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

След съдебната война с Блейк Лайвли: Джъстин Балдони става защитник на фалшиво обвинените

Любопитно Преди 2 часа

Това съобщи неговият адвокат Брайън Фридман само броени седмици след като ожесточената съдебна битка между звездата и колежката му Блейк Лайвли приключи с извънсъдебно споразумение

<p>Ето кого номинира Тръмп за&nbsp;посланик на САЩ в България</p>

Тръмп номинира Дъглас Холдър за посланик на САЩ в България

България Преди 2 часа

Към днешна дата временно изпълняващ длъжността е Мартин Макдауъл

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган разкри тревожни подробности около смъртта на баща ѝ

Свят Преди 2 часа

Близо година след появата на зловещите слухове за кончината на кеч легендата Хълк Хоган, дъщеря му Брук Хоган разкрива шокиращи детайли. Тя сподели за липса на официални доклади, странни аномалии и неотговорени въпроси, които я измъчват

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Новото украинско оръжие „Изравнител“ влиза в арсенала на Киев

Свят Преди 2 часа

Бомбата е съвместима с F-16 и Mirage и може да поразява цели на голяма дистанция

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Преследвач се опита да разбие вратата на Сабрина Карпентър: Съдът издаде спешна ограничителна заповед

Любопитно Преди 2 часа

Охранител на поп звездата бе нападнат от 31-годишен мъж, опитал се да разбие вратата на дома ѝ в Холивуд Хилс след седмици на тайно следене

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Да обичаш зодия Близнаци - приключение с продължение

Edna.bg

“Бангаранга” срещу караоке: Алекс Раева и Весела Бабинова в блиц сблъсък

Edna.bg

Турция с всичко най-добро на Мондиал 2026

Gong.bg

В Рома упорито работят по лятната подготовка

Gong.bg

Заловиха стотици дози фентанил при спецакция в София

Nova.bg

Отиде си Любен Дилов-син

Nova.bg