Изкусната операция, която разплете убийство отпреди 42 години и доведе до присъди за двама братя

Д вама братя бяха осъдени за убийството на Антъни Литлър, държавен служител, убит в Ийст Финчли, северен Лондон, през 1984 г. Делото беше възобновено години по-късно от Скотланд Ярд и разкрито чрез полицейска операция, която използва дълбок семеен конфликт между роднини на извършителите.

Случаят, останал неразкрит повече от четири десетилетия, беше решен едва след като разследващите успяват да се възползват от разпадащи се семейни отношения, които в крайна сметка водят до пробив в иначе безизходно разследване.

Как заловиха "удушвача от събота вечер"

Последната нощ на жертвата

Малко преди края на работното време на 30 април 1984 г. Сюзан Харт и съпругът ѝ Обри приключват вечерта си в кръчмата „The Sun“ край гара Каршалтън в южен Лондон. Те били любители на бира и прекарали вечерта в компанията на своя приятел Антъни Литлър.

Тримата се разделят, след като изпиват няколко питиета. Това се оказва последният път, когато семейство Харт вижда Литлър жив.

Литлър се качва на влак към централната част на Лондон, след което взема метрото по линия Northern Line до Ийст Финчли, където пристига малко след полунощ. 45-годишният мъж излиза от станцията, преминава през билетната зала и паркинга и поема по тясна пътека, известна тогава като „Dead Dog’s Alley“, използвана като пряк път към дома му.

Няколко минути по-късно той е нападнат внезапно и безпричинно. Ударите са толкова жестоки, че черепът му е счупен на две места. Оставен е да умре в локва кръв.

Неуспешното първоначално разследване

В седмиците след убийството случаят получава широко медийно отразяване. Той се случва в избирателния район на тогавашния министър-председател Маргарет Тачър и е представен в популярните телевизионни предавания „Police 5“ и „Crimewatch UK“, гледани от милиони зрители.

Въпреки общественото внимание, разследването е прекратено през януари 1985 г. без арести.

Причината е липса на свидетели и почти никакви криминалистични доказателства. Макар телефонна кабина, от която се предполага, че е извършено обаждане на 999, да е била проверена за отпечатъци, не е открито нищо съществено. В храстите са намерени потенциални оръжия, метална тръба и счупена щека за снукър, но тогава ДНК анализи не съществуват.

Години по-късно, когато технологията става достъпна, доказателствата вече не могат да бъдат открити.

Мистерията около мотива

Мотивът за убийството остава неясен. Чантата, кредитните карти и 80 паунда в брой не са взети, което изключва грабеж.

Нито една следа не сочи и към целенасочена атака. Литлър е описан като самотен човек с малко приятели и подреден живот. Не се откриват конфликти или вражди, които да обяснят убийството.

Нови следи и десетилетия застой

Съседски разпити дават ограничени следи: свидетели чуват вик, удари и бягащи младежи, но нищо достатъчно конкретно.

През 1993 г. разследването е кратко възобновено след анонимни сигнали, че убийството може да е свързано с група, нападала хомосексуални мъже в района. Няма доказателства, че Литлър е бил гей.

Един от заподозрените по-късно е разпитан, но отрича участие. Делото отново е прекратено и остава нерешено повече от две десетилетия.

Пробивът: семейна вражда и нови показания

Истинският пробив идва през 2013 г., когато вътрешносемейна вражда между братята Стюарт се превръща в ключ към разследването.

По време на спор за наследство братът Даниел Стюарт подава сигнал до полицията, твърдейки, че Майкъл Стюарт го е заплашвал, а Антъни Стюарт е застанал на негова страна.

В разпитите си той прави ключово твърдение, че и двамата братя са му признавали участие в убийството на Литлър.

Според него Майкъл се е хвалил, че жертвата е била ударена с бейзболна бухалка, а години по-късно Антъни е признал за случилото се в емоционален разговор.

Дългото чакане за справедливост

Въпреки тези показания, разследването отново не напредва заради липса на ресурси в Скотланд Ярд, който по това време преминава през сериозни бюджетни съкращения.

Едва през 2023 г. делото е възобновено сериозно под ръководството на детектив главен инспектор Нийл Джон.

След преглед на десетки архивни папки полицията стартира операция под прикритие, с кодово име „Snowpitch“. Автомобили на заподозрените са подслушвани, а двама полицаи под прикритие, представящи се като Джей и Анна, успяват да се сближат с Майкъл Стюарт.

В продължение на месеци те записват разговори, в които той говори открито за престъплението, понякога по противоречив начин, но с достатъчно детайли, за да подкрепи обвиненията.

Записите, които решават делото

В съдебната зала бяха представени записи, в които Майкъл Стюарт описва версията си за убийството и намесва брат си.

В един от разговорите той заявява, че Литлър е бил нападнат при опит за грабеж, който е излязъл извън контрол. В други моменти обаче прави противоречиви признания и намеци, включително изявления, които по-късно подсилват обвинението срещу него.

През 2024 г. той е записан да казва, че това е „най-големият му номер“, с който се опитва да убеди околните, че не е замесен в убийство.

Антъни Стюарт отрича всякакво участие и не са представени преки доказателства срещу него, но съдебните заседатели не приемат версията на защитата.

Случаят, останал неразкрит в продължение на 42 години, завършва с присъди благодарение на комбинация от нови технологии, класическо разследване и операция под прикритие, която използва вътрешните напрежения в семейството на заподозрените.