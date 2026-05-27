България

Убийство в софийското село Ямна: Откриха тяло с белези от насилие, полицията с първи арести

Престъплението е извършено в софийското село Ямна

Обновена преди 29 минути / 27 май 2026, 11:14
Източник: БГНЕС

Т ежко престъпление разтърси софийското село Ямна. Мъж е открит мъртъв в частен имот, като по тялото му криминалистите са открили ясни следи от насилие.

За престъплението става ясно в ранните зори на 26 май, когато около 6:00 часа сутринта в полицията е подаден сигнал за трупа. Екипите на МВР, пристигнали на мястото, веднага са изолирали района и са започнали оглед.

Полицията вече е предприела първите арести. За срок до 24 часа зад решетките са прибрани двама души – мъжът, който живее на адреса, както и млада жена. В момента разследващите изясняват каква точно е връзката им с убития и дали те са извършителите на бруталното деяние.

Случаят веднага е поет от прокуратурата, като е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Работата по разплитането на кървавата драма продължава.

По-късно от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София съобщиха, че има задържан по разследването за убийство на мъж в с. Ямна и дадоха повече подробности.

Събрани са достатъчно доказателства, въз основа на които е направено обосновано предположение за виновността на 41-годишния П.Г., информираха от прокуратурата. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. С постановление на прокурор при Софийска окръжа прокуратура обвиняемият П.Г. е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Под ръководството на Софийската окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. По делото е установено, че около 6:00 ч. на 26 май 2026 г. в махала Златичора в с. Ямна, община Етрополе, е била причинена смъртта на 68-годишния Д.Й.

В хода на разследването са разпитани свидетели, включително и пред съдия, направен е следствен експеримент, извършен е оглед на местопроизшествие, назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза, като е назначена и допълнителна такава.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Източник: МВР/БТА, Николай Трифонов    
