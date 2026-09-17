България

Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал "Бояна"

По телата им са установени прободни рани от нож

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 17 септември 2026, 08:03
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М ъж и жена на 61 години са открити мъртви в дома им в столичния квартал „Бояна“. Двамата са съпрузи, а по телата им са установени прободни рани от нож, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Сигналът за случая е подаден на 16 септември около 20:18 часа на телефон 112. Жената, която се обадила, потърсила помощ, тъй като не успяла да се свърже със своя близка.

На адреса са изпратени екипи на Шесто районно управление.

  • Жилището било заключено отвътре

При пристигането си полицаите установили, че жилището е заключено. С помощта на ключар е осигурено проникване в дома.

Входната врата била заключена с резе от вътрешната страна. При първоначалния оглед не са установени признаци на външна намеса. Прозорците и другите възможни изходи от жилището също са били затворени отвътре.

„Това, което ви казах, се установява на място - няма признаци от външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна“, обясни директорът на СДВР Николай Пелтеков пред журналисти.

Той уточни, че на този етап полицията не може да потвърди или отхвърли версията за убийство, последвано от самоубийство.

„При самия оглед няма как да придобием информация дали има убийство или не“, посочи Пелтеков.

  • Как е подаден сигналът

По думите на директора на СДВР сигналът е подаден, след като близка на 61-годишната жена не успяла да се свърже с нея.

Жената работела като стоматолог и имала записан час за 16 септември около 18:00 часа. Когато пациентката отишла в кабинета, установила, че стоматоложката не е там.

След като не успяла да се свърже с нея по телефона, жената заедно с племенница на стоматоложката отишла до дома на семейството. След това бил подаден сигналът на телефон 112.

  • Няма данни за домашно насилие и заплахи

Разследващите продължават разпитите на свидетели, включително на съседи. От тях полицията очаква информация за отношенията между двамата и за обстановката в семейството.

Първоначалните данни са, че съпрузите са били възприемани като нормално семейство. До момента няма постъпвали сигнали или данни за домашно насилие между тях.

Няма информация и за финансови проблеми или отправяни заплахи към двамата.

По данни на СДВР жената е работела като стоматолог и е имала доходи от професионалната си дейност. За съпруга ѝ е известно, че не е работел.

Двамата имат дъщеря, която живее в САЩ. Съпрузите са били на гости при нея и са се завърнали в България само няколко дни преди трагичния случай.

  • Разследването продължава

По случая е образувано досъдебно производство. Предстоят разпити на още свидетели и съседи, както и допълнителни процесуално-следствени действия, които трябва да изяснят обстоятелствата около смъртта.

Николай Пелтеков подчерта, че информацията на този етап е предварителна и може да бъде допълвана или променяна с напредването на разследването.

От СДВР призоваха данните по случая да бъдат представяни съвместно със Софийската градска прокуратура, за да бъде информацията точна и проверена.

Към момента няма данни за външно проникване в жилището, домашно насилие или отправяни заплахи към някого от двамата. Причините и обстоятелствата около смъртта им се изясняват.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; СДВР    
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