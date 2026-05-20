Румен Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

„На летище „Васил Левски” София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили - наш стратегически партньор и съюзник, посочи Радев

Обновена преди 37 минути / 20 май 2026, 10:17
Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа
Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"
З наете, че на летището в София са разположени военни самолети и цистерни на американските военновъздушни сили - наш стратегически партньор и съюзник. Самолетите пребивават там с разрешение на кабинета "Желязков" със срок на пребиваване до края на месец май. 

Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им на летището в София. 

Това каза премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет.

В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пийт Хегсет, а след това и с президента Тръмп, съобщи Радев.

Премиерът Радев обяви старт на административна реформа
По време на телефонния разговор с американския президент Радев е поставил настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.

Очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, каза премиерът.

Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, заяви Радев.

Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят. Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.

Подходите, от които ще се ръководим, са сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни брой, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане, разясни премиерът Радев.

Имаме ясни критерии за успех – намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност, както и оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите от администрацията, каза още министър-председателят.

Източник: БТА/БГНЕС    
