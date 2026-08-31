БАБХ спря над 17,5 тона грозде с пестициди от Турция

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз (ЕС) пратки с общо над 17,5 тона десертно грозде от Турция след установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. И трите пратки са установени само в рамките на ден - 29 август, съобщиха от БАБХ.

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При лабораторно изследване на две пратки с общо нетно количество 3000 кг – по 1500 кг всяка – е установено съдържание на остатъци от пестициди над допустимите нормативни нива.

С разпореждане на БАБХ е забранено транспортирането, търговията и пускането на пазара на двете партиди. Гроздето вече е унищожено под официален контрол на ОДБХ - Пловдив.

При друга пратка десертно грозде от Турция с количество 14 520 кг също е установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. В резултат на предприетите мерки тя е върната на изпращача и не е допусната до пазара.

Установяването на несъответстващите пратки е резултат от засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, започнал на 3 август 2026 година, съвместно с Държавната комисия за стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), Националната агенция за приходите (НАП) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

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Контролът е насочен към безопасността, качеството и проследимостта на пресните плодове и зеленчуци, както и към установяването на реалния им произход и проследяване движението им по търговската верига. Проверките и вземането на проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди се извършват както на граничните пунктове с трети държави, така и във вътрешността на страната - на пазари и тържища, борси и складове за търговия.

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От 24 август към проверяваните домати, пипер и праскови е включено и десертното грозде. Засиленият контрол на БАБХ продължава.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на Агенцията 070012299.

Припомняме, че към 20 август БАБХ съобщи за над 500 проверки на пресни плодове и зеленчуци извършени от инспекторите на агенцията за седмица.