Свят

Владимир Путин и Си Цзинпин се срещнаха в Киргизстан

Това е втората среща между президентите на Русия и Китай за тази година

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 16:53
Владимир Путин и Си Цзинпин се срещнаха в Киргизстан
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин се срещна днес с китайския си колега Си Цзинпин в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столицата на Киргизстан Бишкек, предадоха ТАСС и Синхуа. 

От руска страна в срещата на високо равнище участваха министъра на външните работи Сергей Лавров, вицепремиера Алексей Оверчук, заместник-ръководителя на президентската администрация Максим Орешкин, прессекретаря на президента Дмитрий Песков, президентският съветник Юрий Ушаков, министърът на икономическото развитие Максим Решетников, министърът на енергетиката Сергей Цивилев, специалният представител на президента по въпросите за инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина и председател на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, както и Алексей Лихачов, директорът на руската корпорация за ядрена енергия "Росатом".

Това е втората среща между лидерите на двете страни за тази година. През май руският президент се отправи на официално двудневно посещение в Китай.

Редактор: Стела Христова
Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Владимир Путин Си Цзинпин Руско-китайски отношения ШОС Киргизстан Среща на върха Сергей Лавров
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