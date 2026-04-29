България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток

Пред нас са само държави като Естония, Люксембург и Белгия, а очакванията са ценовият ефект от конфликта в Близкия изток да остане до октомври месец

29 април 2026, 09:23

Посегателство над „Орфеевото цвете“ в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения
МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа
Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Полицейска гонка, спречкване и скъсан пагон: Задържаха пиян шофьор без книжка в Ботевград
Служебното правителство провежда едно от последните си заседания
Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него
Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Б ългария е в топ 4 на страните от ЕС с най-голямо поскъпване на дизела. Това коментира в ефира на „Здравей, България” енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. По думите му пред нас са само държави като Естония, Люксембург и Белгия, а очакванията са ценовият ефект от конфликта в Близкия изток да остане до октомври месец, пише NOVA.

„Причините за този ръст са ниската база, фактът, че дизелът е най-потребяваното гориво генерално в ЕС. Затова то расте много повече от бензина. Отделно има допълнителни причини за оскъпяването, като износ и търсене”, коментира експертът. Той допълни, че другото проблемно гориво е керосинът.

„ЕС има проблеми с количествата на керосин, защото е огромен консуматор и местният капацитет не задоволява търсенето. Основният доставчик през годините бяха рафинериите от Близкия изток. След като е спрян Ормузкият проток, ние трябва да търсим керосин от други рафинерии по света. Това оскъпява, тъй като е непланирано прехвърляне и търсене на нови доставчици. Отделно новите доставчици продават на новите цени. Там цените са се вдигнали двойно”, заяви Николов и допълни, че поради физическия недостиг голяма част от самолетните компании са започнали да отказват полети.

Той коментира още, че ценообразуването, което е заложено в договорите за доставки на суров петрол, е плаващо и с достатъчно дълъг хоризонт от време, така че да може цената да е стабилна. По думите му проблемът не са входните цени на суровия петрол, а глобалната цена, която българското правителство, а и ЕС, много трудно биха могли да изолират.

20 000 моряци под блокада в Персийския залив, сред тях и българи

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Украйна започва износ на оръжия заради свръхкапацитет

Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Чикагото след Hell’s Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

