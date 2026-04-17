Министър Трайчо Трайков: Няма опасност от недостиг на горива в България

Трайков коментира и очакваното повишаване на цените на електроенергията за битовите потребители от 1 юли

17 април 2026, 11:53
З а България няма опасност от недостиг на керосин и дизел, увери служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. България е една от четирите страни в Европейския съюз, които произвеждат повече горива от всякакъв тип, отколкото има нужда за местния пазар, каза днес Трайков пред журналисти в село Гара Елин Пелин.

Трайков коментира и очакваното повишаване на цените на електроенергията за битовете потребители от 1 юли. Държавата чрез енергийния регулатор има механизми да направи така, че цената да е поносима за клиентите, посочи той. 

Трайков обясни, че в момента цените за бита са нормални, защото в условията на либерализиран пазар, в България действа механизъм, при който се гарантира фиксирана цена за домакинствата. Има разлика между тази цена и действителната пазарна цена и тази разлика се покрива от Националната електрическа компания, добави той. 

Относно предоговарянето на договора с Азербайджан за доставка на природен газ, което се очаква да се случи през юли, Трайков смята, че поскъпването на петрола няма да се отрази на цената на природния газ по този договор до септември - декември.

Петролната компонента в договора с Азербайджан за доставка на природен газ се изчислява в рамките на 6 до 9 месеца назад, така че има още време, докато се стигне до отразяването на значителното поскъпване. Цените на петрола се увеличиха рязко в началото на мрат, така че евентуално ще се усети през септември - декември, обясни служебният министър. 

Той добави, че предвид големите разрушения на енергийната структура, които бяха нанесени в района на Персийския залив вследствие на войната в Иран, вероятно ще отнеме повече време да се върнат цените на нормални нива. 

Министър Трайков посети село Гара Елин Пелин, за да инспектира предприятие, получило финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за изграждане на съоръжение за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници.

Проектът е реализиран в първата фабрика за керамика в България в с. Гара Елин Пелин. Батерийната система е с мощност 10 мегавата (MW) и капацитет 45 MWh (мегаватчас).

Инициативата е сред общо 81 проекта по процедура "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE), които ще допринесат за по-голяма гъвкавост на електроенергийна ни система и за по-ефективно използване на енергията от възобновяеми източници. Те са на обща стойност 603 млн. евро и са насочени към изграждането на национална инфраструктура за съхранение на електроенергия с капацитет от 9750 мегаватчаса.

Когато поех поста заварих около 160 проекта на общини и компании, които бяха в леко критична фаза откъм време, така че създадохме организация, за да могат всички бенефициенти спокойно в рамките на програмата да им наредим сроковете, така че да могат да се справят, каза още Трайков.  

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
