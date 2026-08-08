Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

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„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

П ървоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка „Майя“, съобщиха на Министерството на отбраната във връзка с падналия тази сутрин дрон в района на Кардам, съобщи NOVA.

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От МО заявяват, че „този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“.

Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, се казва още в съобщението на военното министерство.

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