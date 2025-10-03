Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България

След хаоса от сняг и дъжд днес: Прогноза за времето за следващите дни

Н ови два български самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България днес в изпълнение на договора от 2019 г., съобщиха от Министерството на отбраната.

Самолетите кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево и бяха посрещнати от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командира на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев, изпълняващия длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на дипломатическата мисия на САЩ в България и личния състав на авиобазата.

Целта е до края на 2025 г. да имаме осем самолета F-16 Block 70, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов при посрещането на новите два изтребителя.

Той изказа благодарност на командването на ВВС и на Трета авиобаза за грижите, старанието и отговорността, с които се отнасят към процеса по приемането и усвояването на новия тип боен самолет на Българската армия. „Самолетът се усвоява, направиха се няколко полета на първите два самолета, нашите техници работят заедно с американските си колеги от ВВС на САЩ и с представителите на компанията производител. Убеден съм, че процесът ще тръгне по-гладко занапред, всяко начало е трудно“, каза адмирал Ефтимов, цитиран в съобщението от военното ведомство.

Източник: БГНЕС

От пристигналите днес самолети един е боен (едноместен) и един – учебно-боен (двуместен), посочват от министерството. Както и при предишните полети, самолетите се управляват от пилоти от САЩ и пристигат у нас с опознавателни знаци на ВВС на САЩ. Предстоят процедурите по техническо и летателно приемане на техниката от личния състав на Трета авиационна база.

До момента в страната ни са получени четири нови самолета F-16 Block 70, като до края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем изтребителя. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора, се посочва още в съобщението.

В края на септември министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев посочи, че на двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне за отстраняване на неизправността. Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочи още Запрянов в отговора.