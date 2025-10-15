Актрисата Селма Блеър разказа за битката с множествената склероза

С елма Блеър сподели своята трогателна история за дългогодишна борба с необясними болки и изтощителна умора, докато лекарите пренебрегвали симптомите ѝ, забавяйки поставянето на диагнозата множествена склероза.

Актрисата разкри, че въпреки наличието на симптоми още от детството, множествената склероза (МС) е диагностицирана едва когато е на 40 години.

Selma Blair exposes how doctors missed her MS for decades despite clear warning signs https://t.co/Z1X12mXdAn pic.twitter.com/x6XZxblYnA — New York Post (@nypost) October 15, 2025

„През 2018 г. ми беше поставена диагноза рецидивиращо-ремитентна множествена склероза. Оказа се, че вероятно имам ювенилна множествена склероза, тъй като първият ми оптичен неврит беше, когато бях на около седем години, което ме остави с мързеливо око поради увреждане на нервите. Но имаше много неща, които пропусках през целия си живот“, сподели Блеър на срещата на върха за женско здраве Flow Space, цитирана от Variety.

Тя описа години на мъчителни болки и многобройни болнични престои, докато лекарите подценяваха симптомите ѝ. „Като дете ми правеха компютърна томография, посещавах лекари и лежах в болници със седмици“, спомня си Блеър. „Имах треска, болки и безкрайна, смазваща костите умора, която все още изпитвам. А майка ми казваше: „Защо не ѝ направите ядрено-магнитен резонанс?“

Блеър разказа и за двойния стандарт, с който се е сблъсквала в детството си: „А те казваха: „О, тя няма нужда от това.“ Но когато момче от моя клас идваше с главоболие, първо му правеха ядрено-магнитен резонанс. Не е грешно, че му го правят, но все едно: „Какво? Защото изглеждах добре, въпреки че през цялото време имах главоболие.“

Закъснялата диагноза най-накрая обясни годините на симптоми, често отхвърляни от лекарите като обикновени „мъки на растежа“. Блеър сподели, че публичното разкриване на преживяванията ѝ се е превърнало в източник на утеха и подкрепа за много хора, живеещи с хронични заболявания.

„Току-що го публикувах в Instagram, за да благодаря на хората на снимачната площадка, които ми помагаха да остана на работата си, защото не можех да използвам добре ръцете си, не можех да се съблека. Понякога все още се боря с дистония, с говора и движението, въпреки че в момента нямам рецидив“, продължи Блеър. „Но когато го публикувах, видях, че има цял свят, който се почувства разбран или част от това да бъде разбран, или можеше да се свърже с някой, който има хронични здравословни проблеми. Осъзнах, че това е утеха за много хора. По онова време нямаше много ресурси за множествена склероза. Имаше толкова много неща, които трябваше да науча. Все още уча, докато живея с нея, но видях, че е много по-голямо от мен... Чувствах се добре. Чувствах се добре, знаейки, че хората намират известна утеха.“

53-годишната актриса, която за първи път обяви диагнозата си множествена склероза през 2018 г., разкри през април, че е „наистина без рецидив“ от симптомите на това хронично автоимунно заболяване.

„Чувствам се удивително добре. Чувствам се страхотно от около година“, каза звездата от „Професия блондинка“ пред People по това време. „Но най-накрая съм достатъчно добре, за да мога наистина, искрено... Винаги се опитвам да се чувствам възможно най-добре, но сега, когато всъщност имам издръжливост и енергия и излизането не е толкова страшно.“