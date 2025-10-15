Еврото идва: КЗП и НАП разкриха вашите права при покупка

П равилата за превалутиране и задълженията на търговците бяха разяснени на информационна среща в Копривщица, организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. В срещата, проведена в общината на града, участваха Валя Крумова, директор на офис НАП-София и експертите от КЗП - Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска.

Садразанова разясни пред граждани основните права на потребителите при покупка на стоки и услуги. Тя посочи, че

все по-често хората задават въпроси, свързани с рекламации и гаранции, но много от тях не са запознати с реалните си права по закон.

„Всяка една стока, която купуваме, без значение каква е тя, има двугодишна законова гаранция. Тя обаче се отнася само за фабрични дефекти. Ако стоката се повреди по вина на потребителя – например при неправилна употреба или прегряване на електроуред – гаранционното обслужване може да бъде отказано“, уточни Садразанова.

Тя обърна внимание и на друг важен момент –

при покупка на стока на лизинг купувачът не е потребител по смисъла на закона, тъй като до пълното изплащане собственик на стоката е лизинговата компания.

„В тези случаи комисията не може да предприеме действия, защото отношенията са между фирми – между лизинговото дружество и търговеца“, поясни експертът.

Садразанова подчерта също, че потребителите нямат законово право да връщат стоки, закупени от търговски обект, освен ако това не е част от търговската политика на конкретния магазин.

„Правото на отказ в 14-дневен срок важи само при покупки от разстояние – например онлайн поръчки. Връщането в магазин е добра практика, но не е задължение на търговеца“,

каза още тя и добави, че около празниците в комисията постъпват множество жалби от клиенти, които не са били запознати с тези правила.

Валя Крумова представи информация, свързана с данъчното и осигурителното законодателство във връзка с въвеждането на еврото в България. Тя уточни, че годишните данъчни декларации за 2025 г. ще се подават в левове, но ще се плащат в евро, тъй като от 1 януари 2025 г. официалната валута ще бъде евро.

„В периода на двойно обращение – от 1 до 31 януари – ще бъде възможно плащане както в левове, така и в евро. Но

пред НАП плащанията ще се извършват само в евро, тъй като системата ни няма да поддържа плащания в левове“,

обясни Крумова.

Тя допълни, че всички възстановявания от страна на НАП също ще се извършват в евро. „Събираме в евро, връщаме в евро – така ще бъде след официалното въвеждане на валутата“, заяви директорът и подчерта, че институцията е готова да подпомага гражданите в процеса на адаптация към новата валута.

Експертите препоръчаха на гражданите да плащат с карта, където е възможно, и да изискват винаги касова бележка.