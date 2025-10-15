България

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

15 октомври 2025, 14:31
Д о края на октомври или най-късно до началото на следващия месец Агенцията за ядрено регулиране ще излезе с официално становище по искането за избор на площадка на 8-ми енергоблок на площадката на АЕЦ "Козлодуй.

Към момента е ясно, че процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително. Малко по-напреднали са дейностите за 7-ми блок.

"Седми блок има одобрена площадка. Осми блок се намира на етап избор на площадка", посочи зам.-председателят на Агенцията за ядрено регулиране Борислав Станимиров, цитиран от NOVA.

Такава е актуалната ситуация с новите мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй". Процедурата изисква доказателства, че на тази площадка може да има още един блок, както и доказване на възможности и капацитет за извършването на всяка поредна дейност.

"Защото иначе какво се получава - аз искам да построя и да си избера тая площадка. Добре - имаш ли хората, имаш ли сонди? Можеш ли, като изкараш там "ядките", да ги оцениш", каза председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

"Става дума за наше превантивно съгласуване на правилата, нормите, начина, капацитета, по който ще се осъществява дейност", посочи директор дирекция "Ядрена безопасност" - АЯР Орлин Величков.

Толкова стриктни ще бъдат и процедурите по лицензиране на следващото поколение ядрени мощности - малките модулни реактори.

Към тях вече има проявен интерес от български фирми. Кой обаче може да въведе в експлоатация такава ядрена мощност?

"В момента има много компании, които се занимават с развитието на модулни реактори, извън България. Ако въпросът обаче е кой в България може да разполага мобилни реактори, ще отговоря така: Този, който има нужда. Било да се декарбонизира, било да отоплява град или пък да захранва голямо предпирятие с евтина, безопасна и екологична енергия", посочи Бачийски.

Лицензионният процес за тях все още не е започнал, но регулаторът се подготвя за него. 

