Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

В близост се изгражда станция на метрото

1 септември 2025, 17:04
Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го
Източник: БТА

З атворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между ул. „Обелско шосе“ и ул. „25-та“ между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно, съобщиха пред БТА от Столичната община. В близост се изгражда станция на метрото.

Кола пропадна в изкоп на метрото в София

Кметът на район „Връбница“  Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента.

Затвориха част от булевард в София заради пропадане на пътното платно

„Уважаеми жители, на Обеля, затворен е бул. „Панчо Владигеров“ в участъка между „Люлин“ и „Обеля“ поради пропадане на пътното платно. На място са екипи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и са обезопасили участъка. Очакваме и експерти от „Метрополитен“и „Софийска вода“ за установяване на причините за инцидента. Молим всички да планират маршрутите си, като избягват посочения участък. Очакват се промени в разписанието на градския транспорт! Всичко се прави с цел осигуряване безопасността на гражданите!“, заяви Костадинов.

Източник: БТА, София Господинова    
Панчо Владигеров София
