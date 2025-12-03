Украински дрон запали нефтохранилище в Тамбовска област

А така с украински дронове предизвика пожар в нефтохранилище в руската Тамбовска област, съобщи губернаторът Евгений Первишов, предаде Ройтерс.

"Пожарникарите и полицейските служители пристигнаха на мястото незабавно. Всички необходими сили и ресурси са мобилизирани", каза той в приложението Телеграм.

Руското министерство на отбраната съобщи, че 102 украински дрона са били прехванати и унищожени над руски региони през тази нощ.

Украинските атаки с дронове срещу руската петролна и енергийна инфраструктура се превърнаха в устойчив елемент от продължаващия конфликт, целящ да подкопае военния и икономически потенциал на Москва. Тази стратегия е наблюдавана многократно през последните години, предизвиквайки официални реакции и мобилизиране на противопожарни и отбранителни ресурси в Русия.

Един от първите значими инциденти е на 29 април 2023 г., когато склад за гориво в Севастопол, Крим, беше обхванат от мащабен пожар след предполагаема атака с дронове. Назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев тогава потвърди инцидента и първоначално съобщи за четири повредени цистерни, като увери, че няма жертви. По-късно, украинското военно разузнаване (ГУР), чрез говорителя Андрий Юсов, пое отговорност за нападението, твърдейки, че са унищожени десет цистерни с общ обем от около 40 000 тона, описвайки акта като "Божие наказание".

Призиви към жителите на Крим да стоят далеч от военни обекти също бяха част от украинската комуникация, което сигнализира за разширяване на кампанията.През следващите месеци кампанията се интензифицира и обхвана по-дълбоки руски територии. В началото на февруари 2024 г., голям пожар избухна в рафинерията на "Лукойл" във Волгоградска област след атака с дронове. Губернаторът Андрей Бочаров тогава заяви, че системите за противовъздушна отбрана са отразили нападението, но паднали отломки са предизвикали пожара, който бързо е локализиран и потушен, без пострадали. Този обект стана повтаряща се цел, атакуван отново на 12 май 2024 г. и по-късно през януари 2025 г., което подчертава стратегическото му значение и предизвикателствата пред руската противовъздушна отбрана.

На 20 юни 2024 г. нови атаки с дронове предизвикаха пожари в две руски горивни депа – едното в Платоновская, Тамбовска област, а другото в Адигея. Губернаторът на Тамбовска област Максим Егоров информира, че противопожарните екипи работят по овладяване на огъня, като не съобщи за пострадали. Подобно на предишни случаи, източник от украинските служби за сигурност (СБУ) потвърди, че те стоят зад тези удари, които бяха част от поредица нападения срещу руската нефтена индустрия. Този инцидент е особено релевантен, тъй като се случва в същия регион, Тамбовска област.