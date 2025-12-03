Свят

Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна

3 декември 2025, 09:48
Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа
Източник: istock

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте не коментира днес отправеното предупреждение от руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. Няма да реагирам на всичко, което Путин е казал, заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна. Рюте призова да не се търси подтекст в отсъствието от днешната среща на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, тъй като той ще бъде представен от свой заместник.

Дано преговорите да доведат до резултат, каза Рюте. Благодарение на САЩ и Европа, подкрепата за Украйна продължава, икономическите санкции срещу Русия действат. Това е най-добрият начин да променим сметките на Путин и войната да приключи по-скоро, добави той.

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

По неговите думи на днешната среща ще бъдат обсъдени стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Предвижда се в днешните разговори да се включат отново и представители на У

Източник: БТА, Николай Желязков    
НАТО Марк Рюте Владимир Путин Русия Украйна Война Мирни преговори Икономически санкции Военни разходи Подкрепа за Украйна
Последвайте ни

По темата

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 9 минути

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

6 държави, които ухажваха Тръмп с щедри подаръци – и какво получиха в замяна

Свят Преди 10 минути

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 21 минути

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

Любопитно Преди 26 минути

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 45 минути

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 1 час

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 1 час

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

България Преди 1 час

"А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и всички го виждаме", каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново Начало"

Тенденции за AI: Какво показват големите проучвания за 2026 и защо не бива да ги игнорираме

Тенденции за AI: Какво показват големите проучвания за 2026 и защо не бива да ги игнорираме

Любопитно Преди 1 час

Как изглежда светът на изкуствения интелект през 2026 според големите проучвания, милиардните инвестиции и водещите експерти – и какво означава това за вашата кариера?

Android 16 става по-умен и практичен с новия си ъпдейт

Android 16 става по-умен и практичен с новия си ъпдейт

Технологии Преди 1 час

Актуализацията добавя няколко дребни, но полезни функции

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Свят Преди 1 час

В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск

<p>Нетаняху моли Тръмп за повече подкрепа</p>

Бенямин Нетаняху моли Доналд Тръмп за повече подкрепа по делото му за корупция

Свят Преди 1 час

В неделя, 30 ноември, премиерът на Израел подаде официална молба до президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван по делото за корупци

Опърлени криле

Опърлени криле

Малките неща Преди 1 час

Личният текст на Милена Златкова разказва за пътя, грешките и уроците във възпитанието, за свободния дух на децата и за това как малките истории разкриват голямата картина на родителството.

.

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници

Свят Преди 2 часа

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври

<p>Въоръжен мъж отвлече самолет</p>

Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан

Свят Преди 2 часа

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът

Edna.bg

ЦСКА - Локо Пд: Деветата минута в чест на Любо Пенев

Gong.bg

Пеп Гуардиола след трилъра: Боже мой, загубих си косата

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg