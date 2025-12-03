Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте не коментира днес отправеното предупреждение от руския президент Владимир Путин, че Русия е готова за война с Европа още сега. Няма да реагирам на всичко, което Путин е казал, заяви Рюте пред журналисти преди началото на срещата на външните министри от НАТО в Брюксел.

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна. Рюте призова да не се търси подтекст в отсъствието от днешната среща на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, тъй като той ще бъде представен от свой заместник.

NATO-related elements of any deal to end the war against Ukraine will be handled separately: "Obviously, we want the war to end, but with a sovereign🇺🇦 & a situation where Russia will never, ever try again to attack Ukraine, that's the key", M. Rutte said on Dec 2 at MFA meeting. pic.twitter.com/UVKrOFLGxq — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) December 2, 2025

Дано преговорите да доведат до резултат, каза Рюте. Благодарение на САЩ и Европа, подкрепата за Украйна продължава, икономическите санкции срещу Русия действат. Това е най-добрият начин да променим сметките на Путин и войната да приключи по-скоро, добави той.

По неговите думи на днешната среща ще бъдат обсъдени стъпките за повишаване на военните разходи и на отбранителното производство съгласно взетите по-рано тази година решения. Предвижда се в днешните разговори да се включат отново и представители на У