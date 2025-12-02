България

ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Обновена преди 46 минути / 2 декември 2025, 13:14
"Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Това съобщи във Фейсбук лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Той обеща, че другата седмица, когато текат дебатите за вота на недоверие в пленарната зала, ще има още по-голям протест, на който хората ясно ще кажат "стига", "достатъчно" , "дайте шанс на бъдещето на България".

Василев благодари на всички, които са излезли вчера на "историческия", по думите му, протест.

"Благодаря, за това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и бъдещето на децата ни. За съжаление тези хора явно са решили да взривят държавата", обяви Василев.

"Преди малко премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подават оставка. Ще им помогнем", каза лидерът на ПП.

"Ако правителството не подаде оставка тази седмица, ще внесем вот на недоверие", заяви Василев по-рано днес.

По думите му хората искат нови избори и този шанс трябва да им бъде предоставен.

"Протестът снощи беше мирен и завърши мирно. По време на голямото шествие нямаше нито един инцидент. Грозните сцени бяха провокатори и агитки, докато МВР седеше безучастно и не реагираше. Опитите да се окървави протестът останаха ограничени само пред централа на ДПС. Центърът на София остана без ток, точно по трасето, където трябваше да мине шествието", каза Василев.

Снощи протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната.

Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът бе отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

"Продължаваме Промяната" се разграничи от възникналите безредици по време на протеста. 

"Правителството може би чу протеста и оттегля бюджета. Това можеше да бъде избегнато, ако се бе случило миналата седмица. Вече е късно", заяви Василев. По думите му хората на протеста искат оставката на това правителство, както и излизането на Борисов и Пеевски от политиката.

"Това правителство няма моралното право да управлява повече страната", каза Василев.

Малко след 1:30 часа снощи протестът приключи и движението на автомобили в района на парламента беше възстановено. 

Асен Василев коментира и темата за държавния бюджет, като отбеляза, че удължителен бюджет е необходим, за да може държавата да функционира нормално.

"Всеки път, когато е имало забавяне на бюджета, се е приемал удължителен закон. В него могат да се заложат увеличените майчински и социални плащания, това няма да създаде проблеми и също така могат да бъдат защитени най-уязвимите социални групи. След избори ще бъде съставен и нормален бюджет на държавата", посочи Асен Василев.

Източник: БТА, Анита Иванова, Нели Желева    
